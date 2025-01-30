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Giriş Tarihi: 30.01.2025 17:38 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 17:41

SQUİD GAME 3. SEZON O TARİHTE GELİYOR! Netflix son dakika açıkladı! Squid Game 3. sezon ne zaman?

Netflix'in popüler yapımı Squid Game yayınlanan 2. sezonunun ardından, 3. sezon tarihiyle gündeme geldi. İlk sezonuyla 17 Eylül 2021'de Netflix'te yayımlanan yapım para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncunun, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul etmeleriyle başlar. Lee Jung-jae'nin başrolde yer aldığı Squid Game'in 3. sezonu için heyecan dorukta. Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman? İşte, detaylar...

SQUİD GAME 3. SEZON O TARİHTE GELİYOR! Netflix son dakika açıkladı! Squid Game 3. sezon ne zaman?

Squid Game 3. sezonunu dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk kısa süre önce dizinin üçüncü sezonunun geleceği duyurmuştu. Dizinin hayranları için heyecanla beklenen yeni sezon için bir açıklama da Netflix'den geldi. Netflix tarafından yapılan açıklamada bu sezonun final sezonu olacağı duyuruldu. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

SQUİD GAME 3. SEZON O TARİHTE GELİYOR! Netflix son dakika açıkladı! Squid Game 3. sezon ne zaman?

SQUİD GAME 3. SEZON GELİYOR!

Squid Game'in 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve bu sezonun aynı zamanda final sezonu olacağı duyurulmuştu.

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SQUİD GAME 3. SEZON O TARİHTE GELİYOR! Netflix son dakika açıkladı! Squid Game 3. sezon ne zaman?

SQUİD GAME 3.⁠ ⁠SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix tarafından yapılan açıklamada, "Squid Game 2025'te 3. Sezon için geri dönecek ve bu aynı zamanda gerilimin sonuncusu olacak" ifadelerine yer verilmişti. Netflix yaptığı son dakika açıklamasıyla Squid Game 3. sezonun 27 Haziran tarihinde yayınlanacağını duyurdu!

SQUİD GAME 3. SEZON O TARİHTE GELİYOR! Netflix son dakika açıkladı! Squid Game 3. sezon ne zaman?

HWANG DONG-HYUK DOĞRULAMIŞTI

Dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, izleyicilere seslendiği bir mektupla haberi doğrulamıştı.

Hwang Dong-hyuk, ikinci ve üçüncü sezonların aslında tek bir hikaye olarak yazıldığını, ancak bölümlerin yetiştirilememesi nedeniyle iki sezona bölündüğünü açıklamıştı.

SQUİD GAME 3. SEZON O TARİHTE GELİYOR! Netflix son dakika açıkladı! Squid Game 3. sezon ne zaman?

SQUİD GAME 3. SEZONDA NE OLACAK?

Üçüncü sezonda, dizinin ana karakteri Seong Gi-hun'un, oyunların arkasındaki gizemli organizasyona karşı verdiği mücadeleye odaklanılacak.

Heyecan ve gerilim dolu sahnelerin yanı sıra, dizinin son sezonunda tüm sırların ortaya çıkacağı ve hikayenin büyük bir finale ulaşacağı belirtiliyor.

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