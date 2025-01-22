Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SQUİD GAME 3. SEZON YAYIN TARİHİ NETFLİX | İntikam oyunları başladı! Squid Game yeni sezon ne zaman?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 09:56 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 09:56

SQUİD GAME 3. SEZON YAYIN TARİHİ NETFLİX | İntikam oyunları başladı! Squid Game yeni sezon ne zaman?

Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yerini alan Güney Kore yapımı Squid Game 3. sezon için geri sayım başladı. İlk sezonuyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan dizininin ikinci sezonu uzun bir aradan sonra hayranlarıyla buluşmuştu. Şimdi ise gözler 3. sezona çevrildi. Dizinin yaratıcısı Koreli yazar ve televizyon yapımcısı Hwang Dong-hyuk ikinci sezonun bölümlerinin yetişmemesi sebebiyle 2. sezonu 7 bölüm yayınladıklarını ve devamının 3. sezon olarak geleceğini açıklamıştı. Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman?

SQUİD GAME 3. SEZON YAYIN TARİHİ NETFLİX | İntikam oyunları başladı! Squid Game yeni sezon ne zaman?

Squid Game 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve bu sezonun final sezonu olacağı duyurulmuştu. Daha önce yayınlanan sezonlarıyla izleyenleri ekran başına kilitleyen yapımda final sezonunda neler olacak merak ediliyor. Dizinin ana karakteri Seong Gi-hun'un intikam hikayesine odaklanan bir final sezonunun geleceği tahmin ediliyor. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman?

SQUİD GAME 3. SEZON YAYIN TARİHİ NETFLİX | İntikam oyunları başladı! Squid Game yeni sezon ne zaman?

HWANG DONG-HYUK DOĞRULAMIŞTI

Dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, izleyicilere seslendiği bir mektupla haberi doğrulamıştı.

Hwang Dong-hyuk, ikinci ve üçüncü sezonların aslında tek bir hikaye olarak yazıldığını, ancak bölümlerin yetiştirilememesi nedeniyle iki sezona bölündüğünü açıklamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SQUİD GAME 3. SEZON YAYIN TARİHİ NETFLİX | İntikam oyunları başladı! Squid Game yeni sezon ne zaman?

NETFLİX BİR PAYLAŞIMDA BULUNDU!

Sosyal medyada yer alan iddialara göre, Netflix beklenmedik bir paylaşımda bulundu. Netflix'in Kore YouTube kanalı, Squid Game yeni sezon tarihini net bir şekilde ifşaladı.

SQUİD GAME 3. SEZON YAYIN TARİHİ NETFLİX | İntikam oyunları başladı! Squid Game yeni sezon ne zaman?

Paylaşımda, Squid Game'in 3. sezonunun 27 Haziran 2025 tarihinde yayınlanacağı bilgisi yer alıyordu. Ancak Netflix, durumu fark eder etmez paylaşımı sildi. Yanlışlıkla paylaşıldığı düşünülen videoda belirtilen tarihin doğru olup olmadığı bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama gelmesi halinde haberimizde yer verilecektir.

SQUİD GAME 3. SEZON YAYIN TARİHİ NETFLİX | İntikam oyunları başladı! Squid Game yeni sezon ne zaman?

SQUİD GAME 3.⁠ ⁠SEZON NE ZAMAN?

Netflix tarafından yapılan açıklamada, "Squid Game 2025'te 3. Sezon için geri dönecek ve bu aynı zamanda gerilimin sonuncusu olacak" ifadelerine yer verilmişti. Ancak kesin yayın tarihi henüz açıklanmamıştı.

SON DAKİKA