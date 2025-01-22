Haberler
Yaşam
SQUİD GAME 3. SEZON YAYIN TARİHİ NETFLİX | İntikam oyunları başladı! Squid Game yeni sezon ne zaman?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
09:56
SQUİD GAME 3. SEZON YAYIN TARİHİ NETFLİX | İntikam oyunları başladı! Squid Game yeni sezon ne zaman?
Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yerini alan Güney Kore yapımı Squid Game 3. sezon için geri sayım başladı. İlk sezonuyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan dizininin ikinci sezonu uzun bir aradan sonra hayranlarıyla buluşmuştu. Şimdi ise gözler 3. sezona çevrildi. Dizinin yaratıcısı Koreli yazar ve televizyon yapımcısı Hwang Dong-hyuk ikinci sezonun bölümlerinin yetişmemesi sebebiyle 2. sezonu 7 bölüm yayınladıklarını ve devamının 3. sezon olarak geleceğini açıklamıştı. Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman?