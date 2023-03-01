STAJ SİGORTASI EYT SON DAKİKA HABERLERİ | Çıraklık ve staj sigortası EYT’de başlangıç sayıldı mı, kapsama alındı mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı. Yaş sınırının kaldırılmasıyla Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları netleşirken prim gün sayısı hesaplama işlemleri başladı. Öte yandan Staj ve çıraklık dönemi sigortasının başlangıç kapsamına alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Yürürlük tarihi için geri sayım devam ederken staj sigortası EYT son dakika haberleri en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Staj ve çıraklık sigortası EYT'ye dahil edildi mi sorusu yanıt arıyor. Peki, Çıraklık ve staj sigortası EYT'de başlangıç sayıldı mı, kapsama alındı mı? İşte, staj ve çıraklık sigortası EYT son dakika haberleri…