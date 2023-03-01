STAJ SİGORTASI EYT SON DAKİKA HABERLERİ | Çıraklık ve staj sigortası EYT’de başlangıç sayıldı mı, kapsama alındı mı?

Çıraklık ve staj sigortası EYT'de başlangıç sayılacak mı, kapsama alındı mı soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere söz konusu düzenleme ile ilk etapta prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyan 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. Staj mağdurları ise çıraklık ve staj sigortası ile ilgili alınacak kararları bekliyor. Çıraklık ve staj sigortası EYT kapsamına alındı mı merak konusu. Yayımlanan kanun teklifine bakıldığında staj ve çıraklık dönemi sigortası ile ilgili bir detayın yer almadığı görülüyor. Peki, Çıraklık ve staj sigortası EYT kapsamına alındı mı, son durum ne? İşte, detaylar…