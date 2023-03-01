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Haberler Yaşam STAJ SİGORTASI EYT SON DAKİKA HABERLERİ | Çıraklık ve staj sigortası EYT’de başlangıç sayıldı mı, kapsama alındı mı?
Giriş Tarihi: 01.03.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 10:05

STAJ SİGORTASI EYT SON DAKİKA HABERLERİ | Çıraklık ve staj sigortası EYT’de başlangıç sayıldı mı, kapsama alındı mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı. Yaş sınırının kaldırılmasıyla Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları netleşirken prim gün sayısı hesaplama işlemleri başladı. Öte yandan Staj ve çıraklık dönemi sigortasının başlangıç kapsamına alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Yürürlük tarihi için geri sayım devam ederken staj sigortası EYT son dakika haberleri en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Staj ve çıraklık sigortası EYT'ye dahil edildi mi sorusu yanıt arıyor. Peki, Çıraklık ve staj sigortası EYT'de başlangıç sayıldı mı, kapsama alındı mı? İşte, staj ve çıraklık sigortası EYT son dakika haberleri…

STAJ SİGORTASI EYT SON DAKİKA HABERLERİ | Çıraklık ve staj sigortası EYT’de başlangıç sayıldı mı, kapsama alındı mı?

Çıraklık ve staj sigortası EYT'de başlangıç sayılacak mı, kapsama alındı mı soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere söz konusu düzenleme ile ilk etapta prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyan 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. Staj mağdurları ise çıraklık ve staj sigortası ile ilgili alınacak kararları bekliyor. Çıraklık ve staj sigortası EYT kapsamına alındı mı merak konusu. Yayımlanan kanun teklifine bakıldığında staj ve çıraklık dönemi sigortası ile ilgili bir detayın yer almadığı görülüyor. Peki, Çıraklık ve staj sigortası EYT kapsamına alındı mı, son durum ne? İşte, detaylar…

STAJ SİGORTASI EYT SON DAKİKA HABERLERİ | Çıraklık ve staj sigortası EYT’de başlangıç sayıldı mı, kapsama alındı mı?

EYT YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası çıkış tarihi Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle uzamıştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 3 haftalık aranın ardından 28 Şubat 2023 Salı günü açıldı. Meclis Genel Kurulu'nda ilk olarak milyonlarca vatandaşın uzun süredir beklediği EYT kanun teklifi görüşüldü.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından kanun teklifi, Meclis sürecini tamamladı ve yasalaştı.

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STAJ SİGORTASI EYT SON DAKİKA HABERLERİ | Çıraklık ve staj sigortası EYT’de başlangıç sayıldı mı, kapsama alındı mı?

EYT NE ZAMAN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK?

Meclis Genel Kurulu'nda oylanıp yasalaşan EYT'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bu hafta içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

EYT'nin yürürlüğe girmesi sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklayacağı detaylı genelge ile merak edilen tüm sorular yanıt bulacak.

STAJ SİGORTASI EYT SON DAKİKA HABERLERİ | Çıraklık ve staj sigortası EYT’de başlangıç sayıldı mı, kapsama alındı mı?

EYT ŞARTLARI PAYLAŞILDI!

EYT düzenlemesinde ilk nokta 8 Eylül 1999 tarihi. Emeklilik için yaş şartının kaldırılması ardından prim günü ve sigortalılık süresi mevcut mevzuattaki gibi kalacak.

Buna göre SSK'lı EYT'liler 5000-5975 gün arasında değişen şartlarda emekli olabilecek.

STAJ SİGORTASI EYT SON DAKİKA HABERLERİ | Çıraklık ve staj sigortası EYT’de başlangıç sayıldı mı, kapsama alındı mı?

SSK EMEKLİLİK TABLOSU 2023

ERKEKLER

İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü

09.09.1976 ve öncesi - 25 - 5000
09.09.1976-23.05.1979 - 25 - 5000
24.05.1979-23.11.1980 - 25 - 5000
24.11.1980-23.05.1982 - 25 - 5075
24.05.1982-23.11.1983 - 25 - 5150
24.11.1983-23.05.1985 - 25 - 5225
24.05.1985-23.11.1986 - 25 - 5300
24.11.1986-23.05.1988 - 25 - 5375
24.05.1988-23.11.1989 - 25 - 5450
24.11.1989-23.05.1991 - 25 - 5525
24.05.1991-23.11.1992 - 25 - 5600
24.11.1992-23.05.1994 - 25 - 5675
24.05.1994-23.11.1995 - 25 - 5750
24.11.1995-23.05.1997 - 25 - 5825
24.05.1997-23.11.1998 - 25 - 5900
24.11.1998-09.09.1999 - 25 - 5975

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