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Giriş Tarihi: 02.02.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 11:23

Staj sigortası EYT’de başlangıç sayıldı mı? Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamına dahil edildi mi, son durum nedir?

EYT staj ve çıraklık sigortası son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan EYT düzenlemesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Geçtiğimiz hafta Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi, bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyan milyonlarca kişiye emeklilik hakkı sağlayacak olan yasanın şartları ve kapsamı kamuoyu ile paylaşıldı. Bu noktada staj mağdurları, staj sigortasının EYT'de başlangıç sayılıp sayılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, EYT staj sigortası başlangıç sayıldı mı, staj yapanlar EYT kapsamına alındı mı? İşte, EYT staj ve çıraklık sigortası son durum ve gelişmeler…

Staj sigortası EYT’de başlangıç sayıldı mı? Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamına dahil edildi mi, son durum nedir?

Staj sigortası EYT kapsamına alındı mı sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi için artık son viraja girildi. Kapsamı, şartları ve tüm detayları geçtiğimiz hafta netleşen kanun teklifi, 2 Şubat Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Düzenlemenin önümüzdeki günlerde yasalaşması beklenirken staj ve çıraklık dönemi sigortasının EYT kapsamına alınıp almayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Prim gün sayısı eksik olan vatandaşlar, ''EYT staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayıldı mı, staj yapanlar EYT kapsamına alındı mı?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İşte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT staj ve çıraklık sigortası son durum...

Staj sigortası EYT’de başlangıç sayıldı mı? Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamına dahil edildi mi, son durum nedir?

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: MECLİS PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA GÖRÜŞÜLECEK

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesinde son viraja girildi. Kanun teklifi, 2 Şubat 2023 Perşembe günü (bugün) Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Düzenleme hayata geçtikten sonra hak sahipleri, emeklilik için başvuru yapabilecek.

Görüşmelerde ilgili bakanlıkların, işçi ve işveren kuruluşlarının dernek ve platformlarından da temsilciler olacak. Kanun teklifi komisyon görüşmelerinin ardından Genel Kurul'a getirilecek.

Düzenlemeyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar ve gerekli prim gün şartını sağlayanlar düzenlemeden faydalanacak.

SSK'lı EYT'liler 5 bin-5 bin 975 gün arasında değişen prim günleriyle emekli olabilecek. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki kadınlar 7 bin 200, erkekler ise 9 bin prim günüyle yasadan yararlanabilecek.

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Staj sigortası EYT’de başlangıç sayıldı mı? Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamına dahil edildi mi, son durum nedir?

PRİM GÜNÜNÜ DOLDURAN HERKES!

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, geçtiğimiz hafta yasalaşma yolunda ilerleyen kanun teklifi maddeleri hakkında açıklamalarda bulundu:

"Birinci düzenlememiz bu konu ile ilgili. Aynen EYT platformlarının ortaya koyduğu yaşa takılma engelinin kaldırılması. Yürürlükteki mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini sigortalılık süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan istisnasız emekli olabilme hakkına sahip.

Staj sigortası EYT’de başlangıç sayıldı mı? Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamına dahil edildi mi, son durum nedir?

İster Bağkur'lu, ister SSK'lı, ister emekli sandığı hangi noktada olursa olsun bu konuda emeklilikte yaşa takılma meselesi bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren artık tarihe kavuşmuş olacak. 8 Eylül 1999 bu tarih dahil olmak üzere yani 9 Eylül 1999'dan önceye sigortalılık süresini mevcut mevzuata göre götürebilen her bir çalışanımız artık yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olabilecek.

Staj sigortası EYT’de başlangıç sayıldı mı? Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamına dahil edildi mi, son durum nedir?

"İkinci olarak, bu konuda çalışma hayatının desteklenmesi ve kayıt içerisinde bunun devam etmesi, üretimin, ihracatın, ekonominin büyümesi ve bu konuda bir sekteye uğranılmaması, işçimizin de, işverenimizin de, işyerimizin de lehine sonuçlar doğurabilmesi amacıyla biz bu konuda sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle 5 puan iş yerlerine bu konuda her bir çalışan emekliliği hak edip emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olan bütün çalışanlarla ilgili bu kanun teklifi bünyesinde yaklaşık 500 lira bir desteklemeyi Hazinemiz üstleniyor ve bu konuda yüzde 5 oranında bir destek primi söz konusu oluyor.

"Üçüncü olarak da, düzenlememiz özellikle bir başka sözümüzün yerine gelmesi münasebeti ile taşeron olarak bilinen ve bizim yaptığımız düzenleme ile bu konuda daimi statüye işçi statüsüne geçen bütün yüz binlerce arkadaşımız, çalışanlarımız ile ilgili bir düzenlemede bulunuyoruz.

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