EYT staj ve çıraklık sigortası son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan EYT düzenlemesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Geçtiğimiz hafta Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi, bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyan milyonlarca kişiye emeklilik hakkı sağlayacak olan yasanın şartları ve kapsamı kamuoyu ile paylaşıldı. Bu noktada staj mağdurları, staj sigortasının EYT'de başlangıç sayılıp sayılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, EYT staj sigortası başlangıç sayıldı mı, staj yapanlar EYT kapsamına alındı mı? İşte, EYT staj ve çıraklık sigortası son durum ve gelişmeler…