Stephen Hawking kimdir? Ünlü fizikçi Stephen Hawking kaç yaşında, ne zaman öldü ve neden Doodle oldu?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking'in bugün 80. doğum günü! Google, bu anlamlı günde Stephan Hawking'i unutmayarak Doodle yaptı. Bilindiği üzere Google, özel gördüğü günleri, web sayfasına iliştirdiği arayüzle Doodle olarak kullanıcılara sunuyor. Google'ın Doodle sürprizi üzerine pek çok kişi Stephen Hawking kimdir, hastalığı ne sorularının yanıtını araştırıyor. Ünlü fizikçi, astronom, kozmolog, teorisyen ve yazar Stephen Hawking kaç yaşında ve ne zaman öldü, teorileri neler? İşte Stephen Hawking'in hayatına ilişkin detaylar;