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Haberler Yaşam Stephen Hawking'in kıyamet uyarıları yeniden gündemde! İnsanlık bu yüzden yok olabilir!
Giriş Tarihi: 23.05.2021 17:06 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 17:11

'in kıyamet uyarıları yeniden gündemde! İnsanlık bu yüzden yok olabilir!

Ünlü fizikçi , 2018'de hayatını kaybetti ve geride birçok yararlı çalışma bıraktı. 'in unutulmayacak çalışmaları dışında, korkutucu uyarıları da konuşulmaya devam ediliyor. Hawking, insanlığı tehdit edebilecek bazı konular hakkında tahminlerde bulunmuştu. Evren hakkındaki düşüncelerinin tüm dünya tarafından kabul edilmesi, yaptığı kıyamet tahminlerinin de bir o kadar önemli olduğu gerçeğini tüm dünyaya hatırlatıyor. İşte Stephen Hawking'in korkutan kıyamet tahminleri…

Stephen Hawking'in kıyamet uyarıları yeniden gündemde! İnsanlık bu yüzden yok olabilir!

Korkutan pek çok uyarıya değinen , dünyanın sonunun nasıl geleceğine ilişkin pek çok tahmin ve uyarıda bulunurken, o detay ise dünyadaki insanları korkutacak cinsten. İşte 'in yaptığı o kıyamet uyarıları…

Stephen Hawking'in kıyamet uyarıları yeniden gündemde! İnsanlık bu yüzden yok olabilir!

76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz fizik profesörü genel görelilik ve kara deliklerle ilgili araştırmalarıyla ün kazanmıştı.

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Stephen Hawking'in kıyamet uyarıları yeniden gündemde! İnsanlık bu yüzden yok olabilir!

Fakat sıklıkla kendi araştırma alanından çıkarak, önümüzdeki dönemlerde insanlığı bekleyen zorluklar ve varoluşsal tehditlere de dikkat çekti. Bu konulardaki açıklamaları basının manşetlerinde yer alırken bazen de tartışma yarattı.

Stephen Hawking'in kıyamet uyarıları yeniden gündemde! İnsanlık bu yüzden yok olabilir!

tüm yumurtaları aynı sepete koymayı doğru bulmayan bir kişi. Bu örnekteki sepet ise Dünya oluyor.

Stephen Hawking'in kıyamet uyarıları yeniden gündemde! İnsanlık bu yüzden yok olabilir!

on yıllardır insanlığın diğer gezegenlere kalıcı olarak yerleşmek için harekete geçmesi gerektiğini söylüyordu. Bu açıklamaları sıklıkla manşetlerde yer aldı.

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