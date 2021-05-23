HaberlerYaşamStephen Hawking'in kıyamet uyarıları yeniden gündemde! İnsanlık bu yüzden yok olabilir!
Giriş Tarihi: 23.05.2021 17:06Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 17:11
Stephen Hawking'in kıyamet uyarıları yeniden gündemde! İnsanlık bu yüzden yok olabilir!
Ünlü fizikçi Stephen Hawking, 2018'de hayatını kaybetti ve geride birçok yararlı çalışma bıraktı. Hawking'in unutulmayacak çalışmaları dışında, korkutucu uyarıları da konuşulmaya devam ediliyor. Hawking, insanlığı tehdit edebilecek bazı konular hakkında tahminlerde bulunmuştu. Evren hakkındaki düşüncelerinin tüm dünya tarafından kabul edilmesi, yaptığı kıyamet tahminlerinin de bir o kadar önemli olduğu gerçeğini tüm dünyaya hatırlatıyor. İşte Stephen Hawking'in korkutan kıyamet tahminleri…