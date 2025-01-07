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Haberler Yaşam STRANGER THİNGS 5. SEZON YAYIN TARİHİ || Beklenen haber geldi! Stranger Things yeni sezon ne zaman?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 16:53 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 16:53

STRANGER THİNGS 5. SEZON YAYIN TARİHİ || Beklenen haber geldi! Stranger Things yeni sezon ne zaman?

2016 yılında ekranlara adım atan ve büyük bir ilgiyle neredeyse on yıla yakın bir süredir takip edilen Stanger Things 5. sezonu ile dönüyor. 2025 yılında yayınlanacak olan son sezonuyla final yaparak ekran macerasını sonlandıracak ABD yapımı televizyon dizisi kısa süre içerisinde Netflix'in tüm zamanların en popüler dizilerinden biri haline geldi. Dördüncü sezonuyla 140.7 milyon izlenmeye ulaşan yapımın yeni sezonu iki buçuk senenin ardından seyirci ile buluşuyor. Peki, Stranger Things 5. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, Netflix Stranger Things yeni sezon tarihi...

STRANGER THİNGS 5. SEZON YAYIN TARİHİ || Beklenen haber geldi! Stranger Things yeni sezon ne zaman?

2016 yılında Netflix'te yayınlanmaya başlayan Stranger Things dört sezon boyunca dünya çapında büyük bir popülarite kazandı. Bilimkurgu, korku ve drama türlerindeki ABD yapımı dizi, özgün konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şimdi, Stranger Things 5. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki; Netflix Stranger Things yeni sezon ne zaman başlayacak? Stranger Things 5. sezon yayın tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…

STRANGER THİNGS 5. SEZON YAYIN TARİHİ || Beklenen haber geldi! Stranger Things yeni sezon ne zaman?

STRANGER THİNGS 5. YENİ SEZON NE ZAMAN?

Netflix yapımı bilim kurgu dizisi Stranger Things'in 4. sezon 1. kısmı 27 Mayıs'ta, 2. kısmı ise 1 Temmuz 2022 tarihinde izleyici karşısına çıktı.

4. sezonuyla 83 ülkede ilk sıraya yerleşen Stranger Things 5. sezon yayın tarihi henüz belli olmadı.

Fakat gelen açıklamalara göre Duffer Kardeşler imzası taşıyan Stranger Things'in yeni sezonu 2025 yılı bitmeden izleyici karşısına çıkacak.

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STRANGER THİNGS 5. SEZON YAYIN TARİHİ || Beklenen haber geldi! Stranger Things yeni sezon ne zaman?

SON SEZON OLACAK

Stranger Things, bir çocuğun sırra kadem basmasıyla karışan Indiana'nın Hawkins kasabasında geçiyor. Winona Ryder, David Harbour ve Millie Bobby Brown gibi isimleri bir araya getiren hikaye, beşinci ve final sezonuyla noktalanacak.

STRANGER THİNGS 5. SEZON YAYIN TARİHİ || Beklenen haber geldi! Stranger Things yeni sezon ne zaman?

SON SEZON SEKİZ BÖLÜMDEN OLUŞACAK!

Duffer Kardeşler imzası taşıyan Stranger Things'in yeni sezonu Arayış, Kayboluş, Turnbow Tuzağı, Büyücü, Elektroşok, Camazotz'dan Kaçış, Köprü, Gerçek Dünya isimlerini taşıyan sekiz bölümden oluşacak.

STRANGER THİNGS 5. SEZON YAYIN TARİHİ || Beklenen haber geldi! Stranger Things yeni sezon ne zaman?

STRANGER THINGS KONUSU

Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.

İlk sezon Kasım 1983'te Will Byers'ın Baş aşağı'ndan gelen bir yaratık tarafından kaçırıldığı tarihte başlar. Annesi Joyce ve kasabanın polis şefi Jim Hopper, Will'i aramaya başlar. Aynı zamanda, Eleven adlı psikokinetik yeteneklere sahip genç bir kız laboratuvardan kaçar ve Will'i bulmak için yaptıkları aramalarda Will'in arkadaşları Mike, Dustin ve Lucas'a yardım eder. İkinci sezon Ekim 1984'ten itibaren başlar. Will kurtarılır ancak olayların ayrıntılarını çok az kimse bilmektedir. Will'in arkadaşları ve ailesi, Will'in Baş aşağı'ndaki varlıklardan hâlâ etkilendiğini öğrendiklerinde, Baş aşağı'nın kasaba ve insanlık için daha büyük bir tehlike olduğunu fark ederler.

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