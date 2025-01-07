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STRANGER THİNGS 5. SEZON YAYIN TARİHİ || Beklenen haber geldi! Stranger Things yeni sezon ne zaman?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
16:53
STRANGER THİNGS 5. SEZON YAYIN TARİHİ || Beklenen haber geldi! Stranger Things yeni sezon ne zaman?
2016 yılında ekranlara adım atan ve büyük bir ilgiyle neredeyse on yıla yakın bir süredir takip edilen Stanger Things 5. sezonu ile dönüyor. 2025 yılında yayınlanacak olan son sezonuyla final yaparak ekran macerasını sonlandıracak ABD yapımı televizyon dizisi kısa süre içerisinde Netflix'in tüm zamanların en popüler dizilerinden biri haline geldi. Dördüncü sezonuyla 140.7 milyon izlenmeye ulaşan yapımın yeni sezonu iki buçuk senenin ardından seyirci ile buluşuyor. Peki, Stranger Things 5. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, Netflix Stranger Things yeni sezon tarihi...