Haberler
Yaşam
STRANGER THİNGS 5. SEZON TARİHİ: Final sezonu ile dönüyor! Stranger Things yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
15:24
STRANGER THİNGS 5. SEZON TARİHİ: Final sezonu ile dönüyor! Stranger Things yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
2016 yılında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede bir fenomen haline gelen Stranger Things, 5. sezonuyla final yapmaya hazırlanıyor. Netflix'in en popüler yapımlarından biri olarak adını tarihe yazdıran ABD yapımı dizi, 2025 yılında ekranlara veda edecek. Özellikle 4. sezonunda yakaladığı 140,7 milyon izlenmeyle büyük bir başarıya imza atan Stranger Things, iki buçuk yıllık aranın ardından hayranlarıyla buluşacak. Peki, Stranger Things 5. sezon ne zaman çıkacak? İşte, tüm detaylar.