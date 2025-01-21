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Giriş Tarihi: 21.01.2025 10:30 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:30

Stranger Things 5. Sezonu 2025'te Netflix'te! "Son maceralar!" Stranger Things 5. Sezon ne zaman çıkacak?

Netflix'in fenomen dizisi Stranger Things, 5. sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. 2016 yılında yayınlanan ilk sezonuyla dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşan dizi, fantastik dünyası, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri kendine hayran bırakmıştı. Winona Ryder, David Harbour ve Millie Bobby Brown gibi isimleri bir araya getiren hikaye, beşinci ve final sezonuyla noktalanacak. Peki, Stranger Things 5. sezon ne zaman çıkacak? İşte, detaylar...

Stranger Things 5. Sezonu 2025’te Netflix’te! Son maceralar! Stranger Things 5. Sezon ne zaman çıkacak?

Stranger Things 5. sezon, dizinin hikayesini noktalandıracak ve ekranlara veda edecek. ABD yapımı ikonik dizi, yayınlandığı günden itibaren güçlü senaryosu, büyüleyici atmosferi ve unutulmaz karakterleriyle milyonlarca hayran kazandı. İlk olarak 2016 yılında izleyiciyle buluşan ve kısa sürede bir fenomene dönüşen dizinin yeni sezonu hem hayranları hem de dizi dünyası için büyük bir heyecan kaynağı. Peki; Stranger Things 5. Sezon ne zaman çıkacak? İşte, Netflix açıklamaları ile konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

Stranger Things 5. Sezonu 2025’te Netflix’te! Son maceralar! Stranger Things 5. Sezon ne zaman çıkacak?

STRANGER THİNGS 5. YENİ SEZON NE ZAMAN?

Netflix yapımı bilim kurgu dizisi Stranger Things'in 4. sezon 1. kısmı 27 Mayıs'ta, 2. kısmı ise 1 Temmuz 2022 tarihinde izleyici karşısına çıktı.

4. sezonuyla 83 ülkede ilk sıraya yerleşen Stranger Things 5. sezon yayın tarihi henüz belli olmadı.

Fakat gelen açıklamalara göre Duffer Kardeşler imzası taşıyan Stranger Things'in yeni sezonu 2025 yılı bitmeden izleyici karşısına çıkacak.

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Stranger Things 5. Sezonu 2025’te Netflix’te! Son maceralar! Stranger Things 5. Sezon ne zaman çıkacak?

SON SEZON OLACAK

Stranger Things, bir çocuğun sırra kadem basmasıyla karışan Indiana'nın Hawkins kasabasında geçiyor. Winona Ryder, David Harbour ve Millie Bobby Brown gibi isimleri bir araya getiren hikaye, beşinci ve final sezonuyla noktalanacak.

Stranger Things 5. Sezonu 2025’te Netflix’te! Son maceralar! Stranger Things 5. Sezon ne zaman çıkacak?

SON SEZON SEKİZ BÖLÜMDEN OLUŞACAK!

Duffer Kardeşler imzası taşıyan Stranger Things'in yeni sezonu Arayış, Kayboluş, Turnbow Tuzağı, Büyücü, Elektroşok, Camazotz'dan Kaçış, Köprü, Gerçek Dünya isimlerini taşıyan sekiz bölümden oluşacak.

Stranger Things 5. Sezonu 2025’te Netflix’te! Son maceralar! Stranger Things 5. Sezon ne zaman çıkacak?

STRANGER THINGS KONUSU

Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.

İlk sezon Kasım 1983'te Will Byers'ın Baş aşağı'ndan gelen bir yaratık tarafından kaçırıldığı tarihte başlar. Annesi Joyce ve kasabanın polis şefi Jim Hopper, Will'i aramaya başlar. Aynı zamanda, Eleven adlı psikokinetik yeteneklere sahip genç bir kız laboratuvardan kaçar ve Will'i bulmak için yaptıkları aramalarda Will'in arkadaşları Mike, Dustin ve Lucas'a yardım eder. İkinci sezon Ekim 1984'ten itibaren başlar. Will kurtarılır ancak olayların ayrıntılarını çok az kimse bilmektedir. Will'in arkadaşları ve ailesi, Will'in Baş aşağı'ndaki varlıklardan hâlâ etkilendiğini öğrendiklerinde, Baş aşağı'nın kasaba ve insanlık için daha büyük bir tehlike olduğunu fark ederler.

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