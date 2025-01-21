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Stranger Things 5. Sezonu 2025'te Netflix'te! "Son maceralar!" Stranger Things 5. Sezon ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
10:30
Stranger Things 5. Sezonu 2025'te Netflix'te! "Son maceralar!" Stranger Things 5. Sezon ne zaman çıkacak?
Netflix'in fenomen dizisi Stranger Things, 5. sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. 2016 yılında yayınlanan ilk sezonuyla dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşan dizi, fantastik dünyası, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri kendine hayran bırakmıştı. Winona Ryder, David Harbour ve Millie Bobby Brown gibi isimleri bir araya getiren hikaye, beşinci ve final sezonuyla noktalanacak. Peki, Stranger Things 5. sezon ne zaman çıkacak? İşte, detaylar...