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KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA: 2025 Şubat ayı kira artış oranı hesaplama: Ne kadar, yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 03.02.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
10:16
KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA: 2025 Şubat ayı kira artış oranı hesaplama: Ne kadar, yüzde kaç oldu?
Bu ay kira sözleşmesini yenilemeye hazırlanan kiracılar ve ev sahipleri; Şubat ayı kira artış oranı hakkında araştırma yapıyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte zam oranı da belli olurken, mevcut kiraya göre hesaplamak için Şubat ayı kira artış oranı hesaplama formülüne ihtiyaç duyuluyor. Peki, 2025 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte ocak ayı enflasyon rakamları ışığında güncel kira zammı artış oranı.