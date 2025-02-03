Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA: 2025 Şubat ayı kira artış oranı hesaplama: Ne kadar, yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 03.02.2025 10:15 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:16

KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA: 2025 Şubat ayı kira artış oranı hesaplama: Ne kadar, yüzde kaç oldu?

Bu ay kira sözleşmesini yenilemeye hazırlanan kiracılar ve ev sahipleri; Şubat ayı kira artış oranı hakkında araştırma yapıyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte zam oranı da belli olurken, mevcut kiraya göre hesaplamak için Şubat ayı kira artış oranı hesaplama formülüne ihtiyaç duyuluyor. Peki, 2025 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte ocak ayı enflasyon rakamları ışığında güncel kira zammı artış oranı.

KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA: 2025 Şubat ayı kira artış oranı hesaplama: Ne kadar, yüzde kaç oldu?

TÜİK tarafından açıklanan 2025 Ocak ayı enflasyon rakamları, şubat ayı kira artış oranı üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu ay içinde yenilenen sözleşmelerde de bu oranda zam uygulanıyor. Geçtiğimiz ay yüzde 58,51 olarak belirlenen kira zam oranının bu ay kaç olduğunu merak edenler 2025 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu sorusuna yanıt arıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA: 2025 Şubat ayı kira artış oranı hesaplama: Ne kadar, yüzde kaç oldu?

OCAK AYI ENFLASYON VERİLERİ BELLİ OLDU!

Ocak ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

Enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 5,03 olurken yıllık bazda yüzde 42,12'ye geriledi.
Ocak ayında bir önceki aya göre %5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,35 olarak gerçekleşti.

2025 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak hesaplanır. Şubat 2025 kira artış oranı yüzde 56,35 olarak belirlendi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA: 2025 Şubat ayı kira artış oranı hesaplama: Ne kadar, yüzde kaç oldu?

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Geçtiğimiz aylarda kira zamlarında uygulanan %25'lik sınır kaldırılmış ve yeniden enflasyon oranlarına dayalı sisteme geçilmişti. Kira artışları, TÜFE oranları temel alınarak hesaplanıyor.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Zamsız kira bedeli: 10.000 TL

Kira zam oranı: Yüzde 58,51

Kira zam bedeli: 5.851 TL

Zamlı kira bedeli: 15.851 TL

KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA: 2025 Şubat ayı kira artış oranı hesaplama: Ne kadar, yüzde kaç oldu?

OCAK 2025 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?

TÜFE rakamlarına göre belirlenen kira artış oranları yaklaşık iki yıl boyunca fahiş kira artışları ile mücadele etme amacıyla yüzde 25'le sınırlandırıldı. Temmuz 2024 tarihinden itibaren bu sınır kaldırıldı. Aralık ayında kira zam oranı yüzde 60,45 olarak hesaplandı.

Ocak ayında kira sözleşmelerini yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden hesaplanan rakamlar üzerinden kira zammı verecek. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre on iki aylık ortalamalara göre kira zammı oranı yüzde 58,51 olarak gerçekleşti.

SON DAKİKA