KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA: 2025 Şubat ayı kira artış oranı hesaplama: Ne kadar, yüzde kaç oldu?

OCAK 2025 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?

TÜFE rakamlarına göre belirlenen kira artış oranları yaklaşık iki yıl boyunca fahiş kira artışları ile mücadele etme amacıyla yüzde 25'le sınırlandırıldı. Temmuz 2024 tarihinden itibaren bu sınır kaldırıldı. Aralık ayında kira zam oranı yüzde 60,45 olarak hesaplandı.

Ocak ayında kira sözleşmelerini yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden hesaplanan rakamlar üzerinden kira zammı verecek. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre on iki aylık ortalamalara göre kira zammı oranı yüzde 58,51 olarak gerçekleşti.