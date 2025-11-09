Haberler
Yaşam
Suçta çocuk kalkanına geçit yok! Sokakları terörize edenlere ek önlem
Giriş Tarihi: 09.11.2025 06:43
Güncelleme Tarihi: 09.11.2025 06:44
Suçta çocuk kalkanına geçit yok! Sokakları terörize edenlere ek önlem
Son dakika haberi... Son dönemde 18 yaşın altındaki çocukları kullanarak sokakları terörize edenlere karşı yargı ek önlemler alıyor. Yeni düzenlemeye göre çocukları kullanan suç örgütü yöneticilerine verilecek ceza bir katına kadar atırılabilecek. Pakette başka önemli düzenlemeler de var