Suçta çocuk kalkanına geçit yok! Sokakları terörize edenlere ek önlem

SUÇA İTİLEN ÇOCUKLAR: Çocukları kullanan suç örgütü yöneticilerine verilecek ceza (örgüt kurma ve yönetme için 2 ila 6 yıl) yarıdan bir katına kadar artırılabilecek. Çocukların örgütler tarafından taşıyıcı, gözcü, haberci veya benzeri rollerle suça dâhil edilmesi ağırlaştırıcı neden olarak tanımlanmış olacak. Düzenlemenin gerekçesinde, 'Çocukların suç örgütleri tarafından kolay yönlendirilebilir bireyler olarak kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanmış; çocuklar bu tür eylemlerden dolayı fail değil, korunması gereken bireyler olarak kabul edilmiştir. Ayrıca bu hüküm, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne de uyumludur' denildi.



