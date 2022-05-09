Sular ne zaman gelecek? İSKİ 9 Mayıs 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah,Hacıahmet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.05.2022 09:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Cibali Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Ayvansaray Mah,Balat Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.05.2022 08:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Kaynarca Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.05.2022 09:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Yeşilbağlar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.05.2022 10:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Çanta Sancaktepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.05.2022 09:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.