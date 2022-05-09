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Haberler Yaşam Sular ne zaman gelecek? İSKİ 9 Mayıs 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi
Giriş Tarihi: 09.05.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 11:09

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 9 Mayıs 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

İSKİ tarafından su kesintisi programı güncel olarak duyuruldu. Bu sayede kesintinin ne zaman sona ereceğini öğrenen vatandaşlar İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek sorusuna da cevap alıyor. İlgili kurumda duyurulan güncel su kesintileri listesi ile şehir genelinde yaşanan ve yaşanacak olan planlı kesintiler önceden öğreniliyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi 9 Mayıs 2022

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 9 Mayıs 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 9 Mayıs 2022 su kesinti listesini duyurdu. Çarşamba günü İstanbul'da belli mahallelerde su kesintisi yaşanacak. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Peki sular ne zaman gelecek? İSKİ 9 Mayıs 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 9 Mayıs 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah,Hacıahmet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.05.2022 09:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Cibali Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Ayvansaray Mah,Balat Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.05.2022 08:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Kaynarca Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.05.2022 09:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Yeşilbağlar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.05.2022 10:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Çanta Sancaktepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.05.2022 09:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 9 Mayıs 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

Arıza Kesinti
İlçe : Adalar
Etkilenen Mahalleler : Maden Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.05.2022 09:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Kaynarca Mah,Dereseki Mah,Anadolufeneri Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.05.2022 10:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 9 Mayıs 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 9 Mayıs 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi
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