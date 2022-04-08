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Haberler Yaşam Süleyman Çakır kimdir, dizideki ölüm tarihi ne zaman, kaçıncı bölümde öldü? Süleyman Çakır efsanesi sözde ölüm yıldönümü ile sosyal medyanın dilinde!
Giriş Tarihi: 08.04.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 11:14

Süleyman Çakır kimdir, dizideki ölüm tarihi ne zaman, kaçıncı bölümde öldü? Süleyman Çakır efsanesi sözde ölüm yıldönümü ile sosyal medyanın dilinde!

Türk dizi tarihinde efsaneler arasında yer alan Kurtlar Vadisi dizisinde yer alan Süleyman Çakır karakteri, senaryodaki ölüm tarihinde diziseverlerin gündemine geliyor. Dizide replikleri ve ardından beklenmedik ölümüyle dikkat çeken sevilen karakter bilindiği üzere Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmıştı. Özellikle sosyal medyada bugün gündeme gelen karakterle ilgili olarak "Süleyman Çakır kimdir, dizideki ölüm tarihi ne zaman, kaçıncı bölümde öldü?" soruları yanıt arıyor. Sosyal medya kullanıcıları efsane karakterin repliklerini paylaşarak adeta nostalji yapıyor. İşte Süleyman Çakır'ın ölümüyle ilgili detaylar...

Süleyman Çakır kimdir, dizideki ölüm tarihi ne zaman, kaçıncı bölümde öldü? Süleyman Çakır efsanesi sözde ölüm yıldönümü ile sosyal medyanın dilinde!

Kurtlar Vadisi denince akla gelen ilk karakter olan Süleyman Çakır, diziseverlerin bugün gündeminde yer alıyor. Oktay Kaynarca tarafından canlandırılan bu kurgusal karakter, mafya babası olarak dizide yer almış ve replikleriyle izleyenlerin zihinlerine kazınmıştı. "Süleyman Çakır kimdir, dizideki ölüm tarihi ne zaman?" soruları ise bugün yanıt aramaya başladı. Karakter öyle seviliyordu ki, Süleyman Çakır'ın ölümü, yani Oktay Kaynarca'nın diziden ayrılması sonrası gıyabi cenaze namazı kılınmış, bu olay haberlere konu olmuştu. İşte Türk dizi tarihinde efsane haline gelmiş karaktere dair detaylar...

Süleyman Çakır kimdir, dizideki ölüm tarihi ne zaman, kaçıncı bölümde öldü? Süleyman Çakır efsanesi sözde ölüm yıldönümü ile sosyal medyanın dilinde!

SÜLEYMAN ÇAKIR KİMDİR?

Süleyman Çakır (d. 1964 - ö. 8 Nisan 2004), Kurtlar Vadisi isimli dizide Hekimoğlu türküsüyle özdeşleşmiş ve Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmış kurgusal karakterdir...

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Süleyman Çakır kimdir, dizideki ölüm tarihi ne zaman, kaçıncı bölümde öldü? Süleyman Çakır efsanesi sözde ölüm yıldönümü ile sosyal medyanın dilinde!

Küçük yaştayken cami avlusunda gözü önünde babasının vurulduğunu görmüş ve bundan sonra dünyaya hep nefretle bakmıştır. Babası öldükten sonra annesinin evde yaptığı pilav ve nohudu satarak hem kız kardeşi Derya Çakır'a hem de annesi Emine Çakır'a bakmıştır. Bir gün zabıta gelip yasak yerde satış yaptığı için hem onu hem de kız kardeşini hırpalamıştır.

Süleyman Çakır kimdir, dizideki ölüm tarihi ne zaman, kaçıncı bölümde öldü? Süleyman Çakır efsanesi sözde ölüm yıldönümü ile sosyal medyanın dilinde!

Çakır, Cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştür. Süleyman Çakır dizide 43. bölümde vurulmuş ve 45. bölümde öldüğü ilan edilmiştir. Can dostu Polat Alemdar Çakır'ın ölümünün ardından Halit'i ve altı mafya babasını bir gecede öldürerek onun intikamını almıştır. Süleyman Çakır karakteri, Kurtlar Vadisi'nde en çok ilgi çeken ve sevilen karakterlerdendir. (Kaynak: Wikipedia)

Süleyman Çakır kimdir, dizideki ölüm tarihi ne zaman, kaçıncı bölümde öldü? Süleyman Çakır efsanesi sözde ölüm yıldönümü ile sosyal medyanın dilinde!

KURTLAR VADİSİ'NİN EFSANESİ SOSYAL MEDYANIN DİLİNDE

Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümü sosyal medyaya damga vurdu. Efsane dizi karakteri Süleyman Çakır ölümünün 18. yılında anılıyor. Dizi severler ve sosyal medya kullanıcıları Süleyman Çakır'a ait repliklerle adeta nostalji yapıyor.

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