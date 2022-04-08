Türk dizi tarihinde efsaneler arasında yer alan Kurtlar Vadisi dizisinde yer alan Süleyman Çakır karakteri, senaryodaki ölüm tarihinde diziseverlerin gündemine geliyor. Dizide replikleri ve ardından beklenmedik ölümüyle dikkat çeken sevilen karakter bilindiği üzere Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmıştı. Özellikle sosyal medyada bugün gündeme gelen karakterle ilgili olarak "Süleyman Çakır kimdir, dizideki ölüm tarihi ne zaman, kaçıncı bölümde öldü?" soruları yanıt arıyor. Sosyal medya kullanıcıları efsane karakterin repliklerini paylaşarak adeta nostalji yapıyor. İşte Süleyman Çakır'ın ölümüyle ilgili detaylar...