Sultangazi'de gizemli ölüm! Kaza mı cinayet mi ? "Bir çocuk indi babamı vurdular dedi ama..."

"2 GÜN ÖNCE GELİN 'BIÇAK BOYNUMA DÜŞTÜ BOYNUM YARALANDI'"

Sürekli yanlarına gelir, benim oğlanın evine sürekli gelir gider. Bizim eve de Gaziantep'e de gelirler, misafir olurlar. Aralarında bir husumet yok. 2 gün önce gelin tencereleri çekerken 'Bıçak boynuma düştü boynum yaralandı' dedi. Gelin Pınar Kalburcu ve baldız planlı bir şeyler yaptılar ama açığa çıkarmıyorlar" dedi.