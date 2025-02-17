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Haberler Yaşam Sultangazi'de gizemli ölüm! Kaza mı cinayet mi ? "Bir çocuk indi babamı vurdular dedi ama..."
Giriş Tarihi: 17.02.2025 09:34 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 09:34

Sultangazi'de gizemli ölüm! Kaza mı cinayet mi ? "Bir çocuk indi babamı vurdular dedi ama..."

Sultangazi'de evde temizlenen silahın ateş alması sonucu hastaneye kaldırılan evli ve 46 yaşındaki 3 çocuk babası Faruk Kalburcu hayatını kaybetti. Kalburcu'nun cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan teslim almaya gelen ailesi olayın kaza olmadığını Kalburcu'nun eşi Pınar Kalburcu (40) ve evini ziyarete gelen baldızı 33 yaşındaki Çiğdem B. tarafından öldürüldüğünü iddia ederken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Üzüntülü baba İsa Bağdatlı, "Gelin Pınar Kalburcu ve baldız planlı bir şeyler yaptılar ama açığa çıkarmıyorlar" dedi. Faruk Kalburcu'nun ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri, Kalburcu'nun eşi Pınar Kalburcu ve baldızı Çiğdem B.'yi gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK
Sultangazi’de gizemli ölüm! Kaza mı cinayet mi ? Bir çocuk indi babamı vurdular dedi ama...

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 2015. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda Faruk Kalburcu'nun silahını temizlediği sırada ateş alması sonucunda yaralandığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri bina girişinde güvenlik önlemi alırken eve giren sağlık ekipleri Faruk Kalburcu'yu ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Kalburcu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Sultangazi’de gizemli ölüm! Kaza mı cinayet mi ? Bir çocuk indi babamı vurdular dedi ama...

'EŞİ VE BALDIZI PLANLADI'

Kalburcu'nun cenazesini teslim almaya memleketi Gaziantep'ten gelen baba İsa Bağdatlı, olayın silah temizliği sırasında yaşanmadığını öne sürdü. Bağdatlı'nın iddiasına göre, oğlunun baldızı Çiğdem B.'nin eşi 3 yıl önce vefat etti. Çiğdem B.'nin o günden beri silah taşıdığını iddia eden acılı baba İsa Bağdatlı olay günü Çiğdem B.'nin ablası Pınar Kalburcu'yu evine ziyarete geldiğini öne sürdü.

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Sultangazi’de gizemli ölüm! Kaza mı cinayet mi ? Bir çocuk indi babamı vurdular dedi ama...

"EŞİYLE BİR SÜREDİR SORUN YAŞIYORDU!"

Eşiyle bir süredir sorunlar yaşayan Pınar Kalburcu ise kardeşi Çiğdem B. ile plan yaparak eşini öldürdü. Cinayette kullanılan silah ise, ölen Faruk Kalburcu'nun baldızının silahıydı. Polise ihbarda bulunarak olayın silah temizliği yaparken yanlışlıkla gerçekleştiği söyledikleri öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken Kalburcu'nun eşi Pınar Kalburcu ve baldızı Çiğdem B. gözaltına alındı.

Sultangazi’de gizemli ölüm! Kaza mı cinayet mi ? Bir çocuk indi babamı vurdular dedi ama...

'BALDIZ SİLAHINI DEVAMLI YANINDA TAŞIR'

Oğlu Faruk Kalburcu'nun cenazesini Ali Tıp Kurumu'na gelerek teslim alan İsa Bağdatlı, "Ben ölen Faruk Kalburcu'nun babasıyım. Gaziantep'ten geldim. Aile arasında olmuş. Baldızı Urfa'dan misafir gelmiş. Baldız devamlı silahını yanında taşır. Olay nasıl oldu bilmiyorum. Onun eşi 2-3 yıl önce vefat etti. Baldız Çiğdem B. 35 yaşlarında var.

Sultangazi’de gizemli ölüm! Kaza mı cinayet mi ? Bir çocuk indi babamı vurdular dedi ama...

"2 GÜN ÖNCE GELİN 'BIÇAK BOYNUMA DÜŞTÜ BOYNUM YARALANDI'"

Sürekli yanlarına gelir, benim oğlanın evine sürekli gelir gider. Bizim eve de Gaziantep'e de gelirler, misafir olurlar. Aralarında bir husumet yok. 2 gün önce gelin tencereleri çekerken 'Bıçak boynuma düştü boynum yaralandı' dedi. Gelin Pınar Kalburcu ve baldız planlı bir şeyler yaptılar ama açığa çıkarmıyorlar" dedi.

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