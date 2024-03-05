Sultangazi’de korku dolu anlar! İş yerini silahlarla bastılar, bekçiyi rehin aldılar

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Saldırganların elinden yara almadan kurtulan bekçi Bülent Y. olayın ardından durumu polise ve iş yeri sahibine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bekçi Bülent Y.'nin ifadesini aldıktan sonra kaçan saldırganları yakalamak için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İş yeri sahibi ve bekçi Bülent Y. ise daha sonra ise emniyete giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.