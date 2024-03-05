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Haberler Yaşam Sultangazi'de korku dolu anlar! İş yerini silahlarla bastılar, bekçiyi rehin aldılar
Giriş Tarihi: 05.03.2024 12:22 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 12:22

Sultangazi'de korku dolu anlar! İş yerini silahlarla bastılar, bekçiyi rehin aldılar

İstanbul Sultangazi'de bir iş merkezini basan silahlı saldırganlar, bekçiyi rehin aldı. Tekstil fabrikasının bulunduğu kata çıkan saldırganlar, iş yerinin sahibini bulamayınca rehin aldıkları bekçiyi bırakarak olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniyesaniye yansıdı.

İHA
Sultangazi’de korku dolu anlar! İş yerini silahlarla bastılar, bekçiyi rehin aldılar

Sultangazi'deki olay 3 Mart Pazar günü saat 08.00 sıralarında Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde yaşandı.

BEKÇİYİ ESİR ALDILAR

İddiaya göre sabah saatlerinde bir otomobille iş merkezine gelen birinde kalaşnikof diğerlerinde ise tabanca olan maskeli 4 kişi, içeri girerek bekçi Bülent Y.'yi rehin aldı.

Sultangazi’de korku dolu anlar! İş yerini silahlarla bastılar, bekçiyi rehin aldılar

İŞ YERİ SAHİBİNİ YERİNDE GÖREMEYİNCE...

Ardından elinde kalaşnikof tüfek bulunan saldırgan kapıda gözcülük yaparken diğer saldırganlar ise bekçiyi yanlarına alarak tekstil fabrikası sahibinin ofisine çıktı. İş yeri sahibinin yerinde olmadığını gören saldırganlar, bir süre sonra ise bekçiyi bırakarak geldikleri otomobil ile olay yerinden kaçtı.

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Sultangazi’de korku dolu anlar! İş yerini silahlarla bastılar, bekçiyi rehin aldılar

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Saldırganların elinden yara almadan kurtulan bekçi Bülent Y. olayın ardından durumu polise ve iş yeri sahibine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bekçi Bülent Y.'nin ifadesini aldıktan sonra kaçan saldırganları yakalamak için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İş yeri sahibi ve bekçi Bülent Y. ise daha sonra ise emniyete giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.

Sultangazi’de korku dolu anlar! İş yerini silahlarla bastılar, bekçiyi rehin aldılar

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi’de korku dolu anlar! İş yerini silahlarla bastılar, bekçiyi rehin aldılar

Görüntülerde iş merkezinin önüne beyaz bir otomobille gelen 4 saldırganın ellerinde bulunan silahlarla içeriye girerek bekçiyi rehin aldıkları ve kameranın açısından çıkarak iş yeri sahibinin ofisine gittikleri, elinde kalaşnikof tüfek bulunan bir kişinin ise bu esnada gözcülük yaptığı görülüyor.

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