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Sultangazi'de korku dolu anlar! İş yerini silahlarla bastılar, bekçiyi rehin aldılar
Giriş Tarihi: 05.03.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
12:22
Sultangazi'de korku dolu anlar! İş yerini silahlarla bastılar, bekçiyi rehin aldılar
İstanbul Sultangazi'de bir iş merkezini basan silahlı saldırganlar, bekçiyi rehin aldı. Tekstil fabrikasının bulunduğu kata çıkan saldırganlar, iş yerinin sahibini bulamayınca rehin aldıkları bekçiyi bırakarak olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniyesaniye yansıdı.