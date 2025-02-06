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Haberler Yaşam Sümeyye Erdoğan Bayraktar SABAH'a konuştu: "Çok fazla acı yaşadık. şimdi iyileşme sürecindeyiz"
Giriş Tarihi: 06.02.2025 06:54 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 06:55

Sümeyye Erdoğan Bayraktar SABAH'a konuştu: "Çok fazla acı yaşadık. şimdi iyileşme sürecindeyiz"

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. SABAH'a konuşan Bayraktar "Çok acı şeyler gördüm, yaşadım. Bütün ailesini yitiren insanların acısını görmek, özellikle de küçük bir çocuğun uzuvlarını kaybettiğini görmek beni çok etkiledi. Bunlar kolay kolay unutulabilecek görüntüler değildi. Çok fazla acı yaşadık ancak şimdi iyileşme sürecindeyiz. Zamanla daha iyi olacağız" dedi.

BARIŞ SAVAŞ
Sümeyye Erdoğan Bayraktar SABAH’a konuştu: Çok fazla acı yaşadık. şimdi iyileşme sürecindeyiz

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 6 Şubat'ta gerçekleşen, 11 ili etkileyen asrın en büyük deprem afetinin ikinci yıldönümünde geçen Pazartesi günü Kahramanmaraş'ı ziyaret etti.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar SABAH’a konuştu: Çok fazla acı yaşadık. şimdi iyileşme sürecindeyiz

KADEM çatısı altında depremzede kadınlara Psiko-Sosyal Destek sunan Kadın Destek Merkezi (KDM) çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, SABAH'a önemli deprem zamanında yaşadığı duyguları anlattı. Depremde ailesini kaybedenlerin yaşadıkları acıyı unutamadığını aktaran Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Çok fazla acıyı hep beraber yaşadık ancak şimdi iyileşme sürecindeyiz. Zamanla da inşallah daha iyi olacağız" dedi.

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Sümeyye Erdoğan Bayraktar SABAH’a konuştu: Çok fazla acı yaşadık. şimdi iyileşme sürecindeyiz

AİLELERİNİ YİTİRENLERİN ACISI UNUTAMADIKLARIMIN BAŞINDA GELİYOR

Çocuğu olan bir anne olarak depremde çocukların yaşadıkları acılara tanık olduğunu kaydeden Sümeyye Erdoğan Bayraktar, gördüğü manzaraları unutamadığını aktardı. Bayraktar şunları belirtti: Çok şey yaşadık burada. Kahramanmaraş'a, Hatay'a, Adıyaman'a bütün illere ziyaretlerde bulundum. Çok acı şeyler gördüm, yaşadım. Bütün ailesini yitiren insanların acısını görmek beni deprem bölgesinde en çok etkileyen olaylardan biri.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar SABAH’a konuştu: Çok fazla acı yaşadık. şimdi iyileşme sürecindeyiz

Özellikle küçük bir çocuğu olarak beni küçük çocukların uzuvlarını kaybettiğini görmek çok derinden etkiliyordu ve bunlar da kolay kolay unutulabilecek görüntüler değildi. Çok fazla acıyı hep beraber yaşadık ancak şimdi iyileşme sürecindeyiz. Zamanla da inşallah daha iyi olacağız." Sümeyye Erdoğan Bayraktar ayrıca BAYKAR'ın deprem bölgesinden İstanbul'daki lojmanlara yerleştirdiği aileler ile de sürekli irtibatlı olduklarını sözlerine ekledi.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar SABAH’a konuştu: Çok fazla acı yaşadık. şimdi iyileşme sürecindeyiz

'10 BİN 288 KADINA HİZMET VERDİK'

Bayraktar, KADEM Kadın Destek Merkezlerinin İstanbul ve deprem bölgesindeki çalışmalarına ilişkin ise, "İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya'daki kadın destek merkezlerinde şimdiye kadar 10 bin 288 kadına hizmet vermişiz. 389 eğitim gerçekleştirmişiz, bunlar genelde meslek edindirme kursları.

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