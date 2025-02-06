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Sümeyye Erdoğan Bayraktar SABAH'a konuştu: "Çok fazla acı yaşadık. şimdi iyileşme sürecindeyiz"
Giriş Tarihi: 06.02.2025 06:54
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
06:55
Sümeyye Erdoğan Bayraktar SABAH'a konuştu: "Çok fazla acı yaşadık. şimdi iyileşme sürecindeyiz"
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. SABAH'a konuşan Bayraktar "Çok acı şeyler gördüm, yaşadım. Bütün ailesini yitiren insanların acısını görmek, özellikle de küçük bir çocuğun uzuvlarını kaybettiğini görmek beni çok etkiledi. Bunlar kolay kolay unutulabilecek görüntüler değildi. Çok fazla acı yaşadık ancak şimdi iyileşme sürecindeyiz. Zamanla daha iyi olacağız" dedi.