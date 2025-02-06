Sümeyye Erdoğan Bayraktar SABAH'a konuştu: "Çok fazla acı yaşadık. şimdi iyileşme sürecindeyiz"

Özellikle küçük bir çocuğu olarak beni küçük çocukların uzuvlarını kaybettiğini görmek çok derinden etkiliyordu ve bunlar da kolay kolay unutulabilecek görüntüler değildi. Çok fazla acıyı hep beraber yaşadık ancak şimdi iyileşme sürecindeyiz. Zamanla da inşallah daha iyi olacağız." Sümeyye Erdoğan Bayraktar ayrıca BAYKAR'ın deprem bölgesinden İstanbul'daki lojmanlara yerleştirdiği aileler ile de sürekli irtibatlı olduklarını sözlerine ekledi.



