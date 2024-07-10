Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Süper Lig 2024-2025 sezonu ne zaman başlıyor? TFF ile Süper Lig başlangıç tarihi ve fikstür
Giriş Tarihi: 10.07.2024 23:34 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 23:38

Süper Lig 2024-2025 sezonu ne zaman başlıyor? TFF ile Süper Lig başlangıç tarihi ve fikstür

Süper Lig ne zaman başlıyor belli oldu. Fikstür çekimi gerçekleştirilecek yeni sezon için takımlar hazırlıklarını sürdürürken maç takvimi de gündemdeki yerini koruyor. Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF) tarafından düzenlenen süreçte 36 haftalık macera başlayacak. İlk maçlar için geri sayım başladı. Peki; Süper Lig 2024-2025 sezonu ne zaman? İşte, merak edilenler...

Süper Lig 2024-2025 sezonu ne zaman başlıyor? TFF ile Süper Lig başlangıç tarihi ve fikstür

Süper Lig maçları ne zaman oynanacak merak konusu. Futbolseverler hazırlıklarını tamamlarken taraftar da ekran başında yerlerini almaya hazırlanıyor. Önümüzdeki ay ilk karşılaşmaların oynanacağı yeni sezonda gözler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta. Peki; TFF ile 2024-2025 Süper Lig ne zaman başlıyor?

Süper Lig 2024-2025 sezonu ne zaman başlıyor? TFF ile Süper Lig başlangıç tarihi ve fikstür

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ ÇEKİLİYOR!

2024-2025 Süper Lig fikstürü belli oluyor.

TFF açıklamasına göre fikstür çekimi Riva'a Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda 11 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 14.00'de gerçekleşecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig 2024-2025 sezonu ne zaman başlıyor? TFF ile Süper Lig başlangıç tarihi ve fikstür

2024-2025 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon Ağustos ayının ikinci haftası başlıyor. İlk karşılaşmalar 9,10,11 ve 12 Ağustos tarihinde oynanacak.

Sezonun 1 Haziran itibarıyla sona ermesi bekleniyor.

İşte TFF planlaması:

Süper Lig 2024-2025 sezonu ne zaman başlıyor? TFF ile Süper Lig başlangıç tarihi ve fikstür

Buna göre, Trendyol Süper Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

Süper Lig 2024-2025 sezonu ne zaman başlıyor? TFF ile Süper Lig başlangıç tarihi ve fikstür
SON DAKİKA