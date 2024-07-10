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Süper Lig 2024-2025 sezonu ne zaman başlıyor? TFF ile Süper Lig başlangıç tarihi ve fikstür
Giriş Tarihi: 10.07.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
23:38
Süper Lig 2024-2025 sezonu ne zaman başlıyor? TFF ile Süper Lig başlangıç tarihi ve fikstür
Süper Lig ne zaman başlıyor belli oldu. Fikstür çekimi gerçekleştirilecek yeni sezon için takımlar hazırlıklarını sürdürürken maç takvimi de gündemdeki yerini koruyor. Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF) tarafından düzenlenen süreçte 36 haftalık macera başlayacak. İlk maçlar için geri sayım başladı. Peki; Süper Lig 2024-2025 sezonu ne zaman? İşte, merak edilenler...