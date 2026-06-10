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Süper Lig Maç Programı | 2026-2027 Süper Lig ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 11:27
Süper Lig Maç Programı | 2026-2027 Süper Lig ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu?
"Süper Lig ne zaman başlayacak?" sorusu spor gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Futbolda transfer döneminin hareketlenmesi ve takımların yeni sezon kamp programlarının şekillenmesiyle birlikte Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu başlangıç tarihi resmiyet kazandı. TFF tarafından açıklanan takvim doğrultusunda detaylar ön plana çıktı.