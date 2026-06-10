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Giriş Tarihi: 10.06.2026 11:27

Süper Lig Maç Programı | 2026-2027 Süper Lig ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu?

"Süper Lig ne zaman başlayacak?" sorusu spor gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Futbolda transfer döneminin hareketlenmesi ve takımların yeni sezon kamp programlarının şekillenmesiyle birlikte Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu başlangıç tarihi resmiyet kazandı. TFF tarafından açıklanan takvim doğrultusunda detaylar ön plana çıktı.

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Süper Lig Maç Programı | 2026-2027 Süper Lig ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu?

Futbolseverler, takımların resmi maç takvimini ve açılış haftasını sorgulamaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan 2026-2027 Süper Lig sezon başlangıç tarihi bilgileri ön plana çıktı. Böylece Süper Lig maçlarını heyecanla bekleyen taraflar için Ağustos ayı dikkat çekti.

Süper Lig Maç Programı | 2026-2027 Süper Lig ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu?

2026-2027 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2026-2027 Süper Lig sezonu; 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta müsabakalarıyla başlayacak.

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Süper Lig Maç Programı | 2026-2027 Süper Lig ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu?

2026-2027 SÜPER LİG SEZON TAKVİMİ NASIL OLDU?

TFF'nin ilan ettiği profesyonel lig planlaması kapsamında; ligin ilk yarısının ne zaman biteceği, devre arası süresi ve şampiyonun taç giyeceği final tarihi de netlik kazandı. Sezon takvimi şu kronolojik sıra ile işleyecek:

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Süper Lig Maç Programı | 2026-2027 Süper Lig ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu?

İlk Yarının Sona Ermesi (Devre Arası): 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak 16. hafta maçları ile takımlar devre arasına girecek ve ilk yarı tamamlanacak.

İkinci Yarının Başlaması: Yaklaşık bir aylık transfer ve ara kamp döneminin ardından ligin ikinci yarısı, 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerindeki 17. hafta müsabakalarıyla başlayacak.

Sezon Finali (Kapanış): Şampiyonluk yarışının, Avrupa kupaları vizesinin ve küme düşme hattının çözüleceği 2026-2027 sezonu, 23 Mayıs 2027 tarihinde oynanacak son hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#SÜPER LİG #TFF

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