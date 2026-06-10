Süper Lig Maç Programı | 2026-2027 Süper Lig ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu?

2026-2027 SÜPER LİG SEZON TAKVİMİ NASIL OLDU?

TFF'nin ilan ettiği profesyonel lig planlaması kapsamında; ligin ilk yarısının ne zaman biteceği, devre arası süresi ve şampiyonun taç giyeceği final tarihi de netlik kazandı. Sezon takvimi şu kronolojik sıra ile işleyecek: