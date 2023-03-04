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Giriş Tarihi: 04.03.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 15:30

Süper Lig maçları ücretsiz mi, şifresiz mi olacak? Süper Lig maçları hangi kanalda, ne zamana kadar ücretsiz yayınlanacak?

TOD TV ücretsiz maç yayını yapacağını duyurmasıyla sporseverler detayları araştırmaya başladı. Bilindiği üzere depremzedeler için düzenlenen Omuz Omuza Yardım Kampanyası gecesinde Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklama ile belirlenen tarihler aralığında Süper Lig maçlarının ücretsiz olarak yayınlanacağı müjdesi verilmişti. Sporseverler şimdi "Süper Lig maçları ücretsiz mi, şifresiz mi, ne zamana kadar ücretsiz?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Süper Lig maçlarının ücretsiz olarak yayınlanacağı tarihler…

Süper Lig maçları ücretsiz mi, şifresiz mi olacak? Süper Lig maçları hangi kanalda, ne zamana kadar ücretsiz yayınlanacak?

Süper Lig'de 24. Hafta Alanyaspor Başakşehir maçı ile başladı. Bakan Kasapoğlu geçtiğimiz hafta maçların ücretsiz olarak ekranlara geldiği bildirmişti. Öte yandan maçları yakından takip eden binlerce vatandaş "Süper Lig maçları ücretsiz mi, şifresiz mi, ne zamana kadar ücretsiz?" sorularına yanıt aramaya başladı. Omuz Omuza Yardım Kampanyası gecesinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ücretsiz maç yayınının iki hafta olacağını duyurmuştu. Peki, Süper Lig maçları ücretsiz mi, ne zamana kadar? İşte tüm bu detaylar.

Süper Lig maçları ücretsiz mi, şifresiz mi olacak? Süper Lig maçları hangi kanalda, ne zamana kadar ücretsiz yayınlanacak?

BAKAN KASAPOĞLU AÇIKLADI: SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in önümüzdeki 2 hafta boyunca şifresiz olarak yayınlanacağını açıkladı. Buna göre yayıncı kuruluş beIN Sports, maçları iki hafta süreyle şifresiz yayınlayacak.

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Süper Lig maçları ücretsiz mi, şifresiz mi olacak? Süper Lig maçları hangi kanalda, ne zamana kadar ücretsiz yayınlanacak?

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Spor camiasının çok kıymetli paydaşlarını, ekran başındaki izleyenleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Zor günlerden geçiyoruz ülke olarak. Acımızı hafifletecek tek şey ortak değerlerimiz ve duygularımızı bir arada yaşamak. Devletimizin ve milletimizin ilk andan itibaren omuz omuza olması hep bizim için gurur tablosuydu. Umarız omuz omuza olmaya devam edeceğiz.

Süper Lig maçları ücretsiz mi, şifresiz mi olacak? Süper Lig maçları hangi kanalda, ne zamana kadar ücretsiz yayınlanacak?

Peş peşe yaşanan depremler ve spor camiasının birbirine sımsıkı kenetlenmesi, yaraları sarmak için bir olmasıyla gurur duyuyoruz. Bu gece de inşallah aynı birlik ve beraberliği yaşayacağız. Bu geceye omuz veren futbol camiamızın her bir paydaşına şükranlarımızı sunuyoruz. Spor centilmenlik, dayanışma, toplumlara moral ve dayanışma veren bir araç.

Süper Lig maçları ücretsiz mi, şifresiz mi olacak? Süper Lig maçları hangi kanalda, ne zamana kadar ücretsiz yayınlanacak?

Spor insanlarımız, yöneticilerimiz tarihe geçen dayanışma örneği sergiliyor. Daim olsun. Depremde kaybettiğimiz bütün vatandaşlara Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Futbolun iyileştiren ve birleştiren gücünden yararlanıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporun birleştirici gücünü vurgulamak için ligin iki haftasını şifresiz olarak verilecek."

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