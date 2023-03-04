Süper Lig maçları ücretsiz mi, şifresiz mi olacak? Süper Lig maçları hangi kanalda, ne zamana kadar ücretsiz yayınlanacak?

TOD TV ücretsiz maç yayını yapacağını duyurmasıyla sporseverler detayları araştırmaya başladı. Bilindiği üzere depremzedeler için düzenlenen Omuz Omuza Yardım Kampanyası gecesinde Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklama ile belirlenen tarihler aralığında Süper Lig maçlarının ücretsiz olarak yayınlanacağı müjdesi verilmişti. Sporseverler şimdi "Süper Lig maçları ücretsiz mi, şifresiz mi, ne zamana kadar ücretsiz?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Süper Lig maçlarının ücretsiz olarak yayınlanacağı tarihler…