Süper Lig puan durumu 19 Eylül 2026: Zirvede son durum nedir?

SÜPER LİG'DE MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Futbolseverlerin en çok araştırdığı konulardan biri de 2026-2027 sezonunun ilk milli maç arası tarihleri. TFF fikstürüne ve FIFA uluslararası maç takvimine göre:

Milli Ara Başlangıç Tarihi: Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından ilk milli ara 21 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Milli Ara Bitiş Tarihi: Ulusal takımların UEFA Uluslar Ligi mücadelelerini kapsayan bu ara 6 Ekim 2026 Salı günü sona erecek.

Liglerin Yeniden Başlaması: Süper Lig'de 7. hafta heyecanı 10 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak maçlarla kaldığı yerden devam edecek.