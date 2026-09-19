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Giriş Tarihi: 19.09.2026 15:51 Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 16:02

Süper Lig puan durumu 19 Eylül 2026: Zirvede son durum nedir?

Trendyol Süper Lig puan durumu 19 Eylül 2026 Cumartesi günü dev derbi öncesinde futbolseverlerin odak noktası oldu. Kozlarını paylaşacak Trabzonspor ve Galatasaray, milli ara öncesinde ligdeki dengeleri baştan belirleyecek bir kritiğe çıkıyor. Güncel Süper Lig puan durumu tablosu, maç öncesi ve sonrası gelişmelerle anlık takip ediliyor.

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Süper Lig puan durumu 19 Eylül 2026: Zirvede son durum nedir?

Süper Lig'in 6. haftasında dev heyecan fırtınası Trabzon'a taşındı. Haftaya lider giren Galatasaray ile zirve takibini sürdürmek isteyen Trabzonspor, akşam saat 20.00'de başlayacak dev maçta karşı karşıya geliyor. Yaklaşan milli ara öncesinde ligin üst sıralarındaki tüm hesapları baştan yazacak bu dev kapışmanın öncesinde puan durumundaki son detaylar radara girdi.

Süper Lig puan durumu 19 Eylül 2026: Zirvede son durum nedir?

DEV MAÇ ÖNCESİ PUAN TABLOSUNDA SON DURUM

Milli ara öncesindeki son viraja girilirken Süper Lig'in zirve hattı adeta alev almış durumda. Ligde oynadığı 5 maçta 13 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Karadeniz deplasmanından kayıpsız dönerek yerini sağlamlaştırmak istiyor. Oynadığı 5 maçta 7 puan toplayarak üst sıraları hedefleyen Trabzonspor ise taraftarı önünde kazanıp zirve yarışına doğrudan ortak olmayı hedefliyor.

Dev maçın başlama düdüğü öncesinde Süper Lig puan durumunun ilk sıraları şu şekilde biçimlenmiş durumda:

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Süper Lig puan durumu 19 Eylül 2026: Zirvede son durum nedir?
Sıra Takım O G B M AG YG A Puan
1 Galatasaray 5 4 1 0 13 6 +7 13
2 Beşiktaş 5 4 0 1 12 4 +8 12
3 Amed SK 5 3 1 1 12 5 +7 10
4 Kasımpaşa 6 2 4 0 7 5 +2 10
5 Rizespor 5 3 0 2 8 4 +4 9
5 Kocaelispor 5 2 3 0 6 3 +3 9
7 Gaziantep FK 5 2 2 1 7 5 +2 8
8 Alanyaspor 5 2 2 1 6 5 +1 8
9 Trabzonspor 5 2 1 2 9 5 +4 7
10 Çorum 5 2 1 2 7 6 +1 7
11 Fenerbahçe 5 2 1 2 8 6 +2 7
12 Gençlerbirliği 5 2 0 3 6 9 -3 6
13 Konyaspor 5 1 2 2 5 7 -2 5
14 Başakşehir 5 1 1 3 4 8 -4 4
14 Samsunspor 5 0 3 2 3 7 -4 3
16 Erzurumspor 5 1 0 4 3 9 -6 3
17 Eyüpspor 5 0 2 3 4 10 -6 2
18 Göztepe 5 0 1 4 3 11 -8 1
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Süper Lig puan durumu 19 Eylül 2026: Zirvede son durum nedir?

SÜPER LİG'DE MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Futbolseverlerin en çok araştırdığı konulardan biri de 2026-2027 sezonunun ilk milli maç arası tarihleri. TFF fikstürüne ve FIFA uluslararası maç takvimine göre:

Milli Ara Başlangıç Tarihi: Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından ilk milli ara 21 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Milli Ara Bitiş Tarihi: Ulusal takımların UEFA Uluslar Ligi mücadelelerini kapsayan bu ara 6 Ekim 2026 Salı günü sona erecek.

Liglerin Yeniden Başlaması: Süper Lig'de 7. hafta heyecanı 10 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak maçlarla kaldığı yerden devam edecek.

Süper Lig puan durumu 19 Eylül 2026: Zirvede son durum nedir?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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