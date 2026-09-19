Süper Lig puan durumu 19 Eylül 2026: Zirvede son durum nedir?

|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|AG
|YG
|A
|Puan
|1
|Galatasaray
|5
|4
|1
|0
|13
|6
|+7
|13
|2
|Beşiktaş
|5
|4
|0
|1
|12
|4
|+8
|12
|3
|Amed SK
|5
|3
|1
|1
|12
|5
|+7
|10
|4
|Kasımpaşa
|6
|2
|4
|0
|7
|5
|+2
|10
|5
|Rizespor
|5
|3
|0
|2
|8
|4
|+4
|9
|5
|Kocaelispor
|5
|2
|3
|0
|6
|3
|+3
|9
|7
|Gaziantep FK
|5
|2
|2
|1
|7
|5
|+2
|8
|8
|Alanyaspor
|5
|2
|2
|1
|6
|5
|+1
|8
|9
|Trabzonspor
|5
|2
|1
|2
|9
|5
|+4
|7
|10
|Çorum
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|+1
|7
|11
|Fenerbahçe
|5
|2
|1
|2
|8
|6
|+2
|7
|12
|Gençlerbirliği
|5
|2
|0
|3
|6
|9
|-3
|6
|13
|Konyaspor
|5
|1
|2
|2
|5
|7
|-2
|5
|14
|Başakşehir
|5
|1
|1
|3
|4
|8
|-4
|4
|14
|Samsunspor
|5
|0
|3
|2
|3
|7
|-4
|3
|16
|Erzurumspor
|5
|1
|0
|4
|3
|9
|-6
|3
|17
|Eyüpspor
|5
|0
|2
|3
|4
|10
|-6
|2
|18
|Göztepe
|5
|0
|1
|4
|3
|11
|-8
|1