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Süper Loto Sonuç Sorgulama Ekranı 11 Haziran 2026 | MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları ne oldu?
Giriş Tarihi: 12.06.2026 06:15
Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 06:16
Süper Loto Sonuç Sorgulama Ekranı 11 Haziran 2026 | MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları ne oldu?
Süper Loto sonuçları 11 Haziran 2026 MP bilet sorgula ekranı üzerinden kontrol edilebiliyor. Çekiliş sonrası çıkan numaralar Milli Piyango İdaresi sistemi üzerinden sorgulama ekranına yansıtılıyor. MP bilet sorgula ekranı sayesinde kullanıcılar biletlerini kolayca kontrol ederken ikramiye durumunu da görüntüleyebiliyor. Süper Loto çekilişleri haftanın üç günü saat 21.30'da gerçekleştiriliyor ve sonuçlar kısa süre içinde erişime açılıyor.