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Süper Loto sonuçları 13 Nisan 2025 sorgulama ekranı: Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
21:05
Süper Loto sonuçları 13 Nisan 2025 sorgulama ekranı: Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Milli Piyango Online platformunda noter denetiminde gerçekleştirilen haftanın son Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. Bugünkü çekilişte devreden büyük ikramiye 500 milyon 312 bin 341 TL'ye ulaştı. Şans oyunu tutkunları, sonuçlara ulaşmak için Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesini sık sık ziyaret ediyor. Peki, 13 Nisan 2025 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar nasıl öğrenilir? İşte, MPİ sorgulama ekranı ve detaylar…