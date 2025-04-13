Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları 13 Nisan 2025 sorgulama ekranı: Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 21:05 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 21:05

Süper Loto sonuçları 13 Nisan 2025 sorgulama ekranı: Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango Online platformunda noter denetiminde gerçekleştirilen haftanın son Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. Bugünkü çekilişte devreden büyük ikramiye 500 milyon 312 bin 341 TL'ye ulaştı. Şans oyunu tutkunları, sonuçlara ulaşmak için Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesini sık sık ziyaret ediyor. Peki, 13 Nisan 2025 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar nasıl öğrenilir? İşte, MPİ sorgulama ekranı ve detaylar…

Süper Loto sonuçları 13 Nisan 2025 sorgulama ekranı: Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Salı, perşembe ve pazar günleri düzenli olarak gerçekleştirilen Süper Loto çekilişlerinde bu hafta da büyük heyecan yaşanıyor. Milli Piyango Online platformunda, noter gözetiminde yapılan bugünkü çekilişte devreden büyük ikramiye tam 500.312.341 TL olarak duyuruldu. Şanslı numaraları öğrenmek isteyen şans oyunu severler Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi web sitesini ziyaret ediyor. İşte, 13 Nisan 2025 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı…

Süper Loto sonuçları 13 Nisan 2025 sorgulama ekranı: Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

13 NİSAN 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İşte, şanslı numaralar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto sonuçları 13 Nisan 2025 sorgulama ekranı: Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları 13 Nisan 2025 sorgulama ekranı: Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 20 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları 13 Nisan 2025 sorgulama ekranı: Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.