Süper Loto Sonuçları 15 Ağustos 2024 || MPİ bilet ekranı ile Süper loto sonuçları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 15.08.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
17:59
Süper Loto sonuçları 15 Ağustos 2024 gündemdeki yerini aldı. Haftanın üç günü noter huzurunda Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleşen çekilişin sonuçları 21.30'da açıklanıyor. Haftanın ikinci süper loto çekilişi bu akşam noter huzurunda yapılıyor. Şans oyunu severler MPİ bilet ekranı ile bilet kontrollerini yapmaya başladı. Peki, süper loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte, Süper Loto sonucu sorgulama ekranı ve diğer tüm merak edilenler...