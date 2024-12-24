Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları 24 Aralık 2024 canlı izle: Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 24.12.2024 18:06 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 18:06

Süper Loto sonuçları 24 Aralık 2024 canlı izle: Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Milli Piyango Online üzerinden sorgulanan Süper Loto sonuçları haftanın 3 günü bilet sahipleri tarafından kontrol ediliyor. Kazandıran 6 numaranın ardında büyük ikramiye yer alıyor. MP TV üzerinden canlı yayımlanan çekiliş noter huzurunda gerçekleşiyor. İşte, 24 Aralık 2024 Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Süper Loto sonuçları 24 Aralık 2024 canlı izle: Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları 24 Aralık 2024 tarihi ile araştırılıyor. Şans oyunlarını takip edenler ekran başında yerlerini aldı. MPİ üzerinden bilet işlemleri sorgulanıyor. İşte, Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları 24 Aralık 2024 canlı izle: Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI 24 ARALIK 2024

Milli Piyango Online üzerinden ve bayilerden oynanan Süper Loto 24 Aralık Salı çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 21.30'da gerçekleşen çekiliş ile netlik kazanıyor.

İşte, şanslı numaralar:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto sonuçları 24 Aralık 2024 canlı izle: Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Süper Loto sonuçları 24 Aralık 2024 canlı izle: Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 15 TL'dir.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Süper Loto sonuçları 24 Aralık 2024 canlı izle: Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

SON DAKİKA