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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları 30 Mart Pazar belli oldu! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 30.03.2025 21:50 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 21:56

Süper Loto sonuçları 30 Mart Pazar belli oldu! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Süper Loto sonuçları 30 Mart 2025 tarihli çekiliş ile bilet sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Kazandıran numaralar Milli Piyango Online üzerinden öğreniliyor. Şanslı numaraların doğru tahmin edilme miktarına göre ikramiye tutarı da değişiyor. İşte, Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları 30 Mart Pazar belli oldu! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı başında yerler alındı. Haftanın üç günü gerçekleşen çekilişte pazar çekilişi gündemdeki yerini aldı. Şanslı numaralar bir bir izleniyor. İşte, Süper Loto 30 Mart 2025 çekiliş sonuçları hakkında merak edilenler...

Süper Loto sonuçları 30 Mart Pazar belli oldu! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 30 MART 2025

Milli Piyango Online ile haftada 3 kez oynanan Süper Loto pazar çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 30 Mart saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, Süper Loto sorgulama ekranı:

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Süper Loto sonuçları 30 Mart Pazar belli oldu! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

5 - 25 - 31 - 43 - 48 - 56

Çekiliş canlı olarak MP TV üzerinden de takip edilebiliyor.

Süper Loto sonuçları 30 Mart Pazar belli oldu! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Süper Loto sonuçları 30 Mart Pazar belli oldu! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.