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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte, 23 Temmuz 2024 Milli Piyango online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 23.07.2024 21:25 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 21:25

Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte, 23 Temmuz 2024 Milli Piyango online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları gündemde. Haftanın 3 günü gerçekleşen Süper Loto çekiliş sonuçları Salı, Perşembe ve Pazar günleri şans oyunu severlerle buluşuyor. Devreden büyük ikramiye ile birlikte kazanan şanslı numaralar yakından takip ediliyor. Süper Loto sonuçları MP youtube hesabından canlı yayımlanıyor. Peki, Milli Piyango ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!

Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte, 23 Temmuz 2024 Milli Piyango online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları şans oyunu severler tarafından takip ediliyor. Sonuçlar www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla ilgilileriyle anlık olarak paylaşılıyor. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, 23 Temmuz 2024 MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!

Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte, 23 Temmuz 2024 Milli Piyango online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

23 TEMMUZ SÜPERLOTO KAZANAN NUMARALAR

23 Temmuz Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor.

KAZANAN NUMARALAR:

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Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte, 23 Temmuz 2024 Milli Piyango online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte, 23 Temmuz 2024 Milli Piyango online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte, 23 Temmuz 2024 Milli Piyango online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

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