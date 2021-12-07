Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 7 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama

"Süper Loto sonuçları" her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı yayınında çekilen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere bugün bir kez daha duyurulacak. 6 şanslı numarayı doğru tahmin etmek ve 83 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyerek Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduranlar şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "7 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 7 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.