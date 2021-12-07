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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 7 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama
Giriş Tarihi: 07.12.2021 20:32 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 20:32

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 7 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama

"Süper Loto sonuçları" her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı yayınında çekilen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere bugün bir kez daha duyurulacak. 6 şanslı numarayı doğru tahmin etmek ve 83 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyerek Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduranlar şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "7 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 7 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 7 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları şans oyunu severlere duyurulan "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün yeniden çekilecek. Milli Piyango Online aracılığıyla kupon dolduran şans oyunu severler, şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama işlemi yapmak isteyerek "7 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (7 ARALIK)

Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama sayfası detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 7 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 7 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları:

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 7 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 7 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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