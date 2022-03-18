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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 17 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - kazandıran numaralar MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 18.03.2022 00:27 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 21:50

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 17 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - kazandıran numaralar MPİ bilet sorgulama

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan Milli Piyango Online üzerinden MP TV canlı çekilişi ile kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans otaklığında bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişinde 29 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye talihlisi olmak için Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak elden kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek 17 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango Online ile 17 Mart Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 17 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - kazandıran numaralar MPİ bilet sorgulama

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"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Peş peşe gelen devirlerle 29 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden doldurdukları kuponları şanlı numaralarla büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek 17 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (17 MART PERŞEMBE)

17 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla Milli Piyango Online büyük ikramiye sorgulama ekranı detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 17 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - kazandıran numaralar MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 17 Mart Süper Loto sonuçları: 27 - 23 - 26 - 9 - 41 - 30

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 17 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - kazandıran numaralar MPİ bilet sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 17 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - kazandıran numaralar MPİ bilet sorgulama

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 17 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - kazandıran numaralar MPİ bilet sorgulama

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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