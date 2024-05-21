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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları son dakika açıklandı! İşte, 21 Mayıs 2024 MPİ Milli Piyango ekranı ile Süper Loto sonuçları tıkla sorgula ekranı
Giriş Tarihi: 21.05.2024 21:48 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 21:48

Süper Loto sonuçları son dakika açıklandı! İşte, 21 Mayıs 2024 MPİ Milli Piyango ekranı ile Süper Loto sonuçları tıkla sorgula ekranı

Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları yakından takip ediliyor. Sonuçlar www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla şans oyunu severlerle paylaşılıyor. Büyük ikramiyenin 27 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyununu severler tarafından sorgulanıyor. Bugünün talihli numaraları, MP TV canlı yayın ekranı ile açıklandı. İşte 21 Mayıs 2024 Salı Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ile kazandıran şanslı numaralar!

Süper Loto sonuçları son dakika açıklandı! İşte, 21 Mayıs 2024 MPİ Milli Piyango ekranı ile Süper Loto sonuçları tıkla sorgula ekranı

Süper Loto 21 Mayıs 2024 Salı sonuçları gündemde. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç defa yapılan çekilişin ilki bugün gerçekleşti. Kazandıran rakamlar MP youtube hesabından canlı çekiliş ile duyurdu. İşte, 21 Mayıs 2024 Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı tıkla sorgula!

Süper Loto sonuçları son dakika açıklandı! İşte, 21 Mayıs 2024 MPİ Milli Piyango ekranı ile Süper Loto sonuçları tıkla sorgula ekranı

21 MAYIS 2024 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe, Pazar olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleşiyor. Salı çekilişi için sorgulamalar başladı.

21 Mayıs 2024 Salı çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Kazandıran numaralar MP TV ile ekrana yansıdı.

İşte, takip ve bilet sorgulama sayfası:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto sonuçları son dakika açıklandı! İşte, 21 Mayıs 2024 MPİ Milli Piyango ekranı ile Süper Loto sonuçları tıkla sorgula ekranı

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SÜPER SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları son dakika açıklandı! İşte, 21 Mayıs 2024 MPİ Milli Piyango ekranı ile Süper Loto sonuçları tıkla sorgula ekranı

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Süper Loto sonuçları son dakika açıklandı! İşte, 21 Mayıs 2024 MPİ Milli Piyango ekranı ile Süper Loto sonuçları tıkla sorgula ekranı

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.

İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

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