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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU TIKLA-SORGULA! İşte, 23 Mayıs 2024 MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 23.05.2024 21:54 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 21:54

Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU TIKLA-SORGULA! İşte, 23 Mayıs 2024 MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları yakından takip ediliyor. Sonuçlar www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla şans oyunu severlerle paylaşılıyor. Bugünün talihli numaraları, MP TV canlı yayın ekranı ile açıklanıyor. Büyük ikramiyenin 33 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyununu severler tarafından sorgulanıyor. İşte, 23 Mayıs 2024 Perşembe Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ile kazandıran şanslı numaralar!

Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU TIKLA-SORGULA! İşte, 23 Mayıs 2024 MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango Online ile Süper Loto 23 Mayıs çekilişi gerçekleşti. Sonuçlar MP youtube hesabından canlı olarak belirlendi. Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ile biletler sorgulanırken, Şans oyunu tutkunları için kazandıran numaralar birer birer açıklandı. İşte, Süper Loto sonucu sorgulama MPİ ekranı erişime açıldı!

Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU TIKLA-SORGULA! İşte, 23 Mayıs 2024 MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

23 MAYIS 2024 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe, Pazar olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleşiyor. Salı çekilişi için sorgulamalar başladı.

23 Mayıs 2024 Perşembe çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Kazandıran numaralar MP TV ile ekrana yansıdı.

İşte, takip ve bilet sorgulama sayfası:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU TIKLA-SORGULA! İşte, 23 Mayıs 2024 MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SÜPER SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU TIKLA-SORGULA! İşte, 23 Mayıs 2024 MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU TIKLA-SORGULA! İşte, 23 Mayıs 2024 MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.

İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

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