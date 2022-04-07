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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 7 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 07.04.2022 22:32 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 22:32

Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 7 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı, her hafta 3 gün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaralar bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduranlar kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 7 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.

Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 7 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişiyle belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. 6 Şanlı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı oyunu Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine giderek oynayan şans oyunu severler kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (7 NİSAN)

7 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla Milli Piyango Online büyük ikramiye bilet sorgulama ekranı.

Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 7 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 7 Nisan Süper Loto sonuçları: 48 – 11 – 12 – 44 – 49 – 30

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

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Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 7 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 7 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 7 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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