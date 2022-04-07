6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı, her hafta 3 gün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaralar bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduranlar kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 7 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.