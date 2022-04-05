Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 5 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Giriş Tarihi: 05.04.2022 22:05 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 22:05

6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı, her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto Sonuçları" bugün bir kez daha Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Geçtiğimiz haftalarda şanslı numaraları doğru bilen çıkmayınca peş peşe gelen devirlerle 44 Milyon Türk Lirası'na erişen büyük ikramiye tutarının sahibi olmak ve şanslı numaralarla büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyenler yoğun şekilde Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 5 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.