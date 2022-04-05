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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 5 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 05.04.2022 22:05 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 22:05

Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 5 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı, her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto Sonuçları" bugün bir kez daha Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Geçtiğimiz haftalarda şanslı numaraları doğru bilen çıkmayınca peş peşe gelen devirlerle 44 Milyon Türk Lirası'na erişen büyük ikramiye tutarının sahibi olmak ve şanslı numaralarla büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyenler yoğun şekilde Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 5 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.

Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 5 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı çekilişiyle şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişlerinde peş peşe gelen devirlerle 44 Milyon TL'ye erişen büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden doldurdukları kuponlarla büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (5 NİSAN)

5 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve Milli Piyango Online kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 5 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 5 Nisan Süper Loto sonuçları


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Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 5 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 5 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 5 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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