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Haberler Yaşam SÜPER LOTO SONUÇLARI SON DAKİKA: 20 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları MP bilet sorgula ekranında!
Giriş Tarihi: 20.05.2025 20:42 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 20:42

SÜPER LOTO SONUÇLARI SON DAKİKA: 20 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları MP bilet sorgula ekranında!

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da gözler haftanın ilk çekilişine çevrildi. Haftanın üç günü gerçekleşen çekilişte şansoyunuseverler 20 Mayıs 2025 Salı gününün sonuçlarına çevrildi. Noter huzurunda gerçekleşecek canlı yayında ilan edilen sonuçlar, sonrasında milli piayngo onl,ne sitesinden de sorgulanabiliyor. Peki, 20 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI SON DAKİKA: 20 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları MP bilet sorgula ekranında!

20 Mayıs 2025 Süper Loto sonuç sorgulamaları başladı. Haftanın üç günü gerçekleşen çekiliş sonuçları salı, perşembe ve pazar günü erişime açılıyor. Canlı yayında ilan edilen haftanın kazanan şanslı numaraları şans oyunu tutkunları tarafından sorgulanıyor. İşte, 20 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI SON DAKİKA: 20 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları MP bilet sorgula ekranında!

20 MAYIS 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI SON DAKİKA: 20 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları MP bilet sorgula ekranında!

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO SONUÇLARI SON DAKİKA: 20 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları MP bilet sorgula ekranında!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SON DAKİKA: 20 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları MP bilet sorgula ekranında!

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.