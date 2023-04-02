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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 2 Nisan Süper Loto sonuçları belli oldu mu? MPİ bllet sorgulama
Giriş Tarihi: 02.04.2023 18:28 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 18:29

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 2 Nisan Süper Loto sonuçları belli oldu mu? MPİ bllet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu, her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaralarla belirlenen Süper Loto sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edilecek. Peş peşe gelen devirlerle 51 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak için Milli Piyango Online ve MPİ bayileri üzerinden kupon dolduranlar yoğun olarak 2 Nisan Süper Loto sonuçları belli oldu mu? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. 2 Nisan Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 2 Nisan Süper Loto sonuçları belli oldu mu? MPİ bllet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde haftalık düzende 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen Süper Loto sonuçları bugün bir kez daha çekilecek. 51 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye için kupon dolduran şans oyunu severler büyük ikramiye kazanıp kazanmadığını merak ederek 2 Nisan Süper Loto sonuçları belli oldu mu? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (2 NİSAN)

2 Nisan Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve günün şanslı numaraları şöyle;

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 2 Nisan Süper Loto sonuçları belli oldu mu? MPİ bllet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 2 Nisan Süper Loto sonuçları:

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 2 Nisan Süper Loto sonuçları belli oldu mu? MPİ bllet sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 2 Nisan Süper Loto sonuçları belli oldu mu? MPİ bllet sorgulama

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 2 Nisan Süper Loto sonuçları belli oldu mu? MPİ bllet sorgulama

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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