Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 2 Nisan Süper Loto sonuçları belli oldu mu? MPİ bllet sorgulama

Giriş Tarihi: 02.04.2023 18:28 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 18:29

6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu, her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaralarla belirlenen Süper Loto sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edilecek. Peş peşe gelen devirlerle 51 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak için Milli Piyango Online ve MPİ bayileri üzerinden kupon dolduranlar yoğun olarak 2 Nisan Süper Loto sonuçları belli oldu mu? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. 2 Nisan Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.