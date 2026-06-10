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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları sorgulama!💥 9 Haziran 2026 MPİ Online Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar!
Giriş Tarihi: 10.06.2026 06:14

Süper Loto sonuçları sorgulama!💥 9 Haziran 2026 MPİ Online Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar!

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin 9 Haziran 2026 sonuçları belli oluyor. Büyük heyecana sahne olan çekilişte kazandıran şanslı numaralar açıklandıktan sonra bilet sahipleri sonuçlarını kontrol edebiliyor. Haftanın çekilişi, yüksek ikramiye tutarıyla yoğun ilgi görürken kazanan kombinasyonlar resmi kanallar üzerinden duyuruluyor.

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Süper Loto sonuçları sorgulama!💥 9 Haziran 2026 MPİ Online Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar!

9 Haziran 2026 Süper Loto çekilişi sonrası kazanan numaralar MP ekrnaında erişime açılıyor. Çekilişte ortaya çıkan sonuçlar, büyük ikramiye heyecanını yeniden gündeme taşırken birçok kişi bilet sorgulamalarını gerçekleştirmeye başladı. Haftanın şanslı sayıları ve ikramiye dağılımı resmi sonuçlarla netleşiyor. İşte, Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları sorgulama!💥 9 Haziran 2026 MPİ Online Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar!

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ 9 HAZİRAN 2026

Bilet sahiplerinin heyecanla beklediği 9 Haziran 2026 çekilişi, planlandığı üzere saat 21:30'da başlayacak.

Noter huzurunda yürütülecek olan canlı yayın, tüm detaylarıyla izleyicilere aktarılacak.

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Süper Loto sonuçları sorgulama!💥 9 Haziran 2026 MPİ Online Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar!

MPİ ONLİNE SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çekilişin tamamlanmasının hemen ardından sonuçlar, Milli Piyango Online resmi web sitesinde ve mobil uygulamasında erişime açılacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Süper Loto sonuçları sorgulama!💥 9 Haziran 2026 MPİ Online Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR VE ÖDÜL KATEGORİLERİ NELERDİR?

Süper Loto oynamak oldukça basit bir kural setine dayanır: 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayı seçilerek kolon tamamlanır. Katılımcılar ister kendileri kupon doldurabilir, isterlerse de terminallerden "Rastgele" seçim hakkını kullanabilirler. İkramiye kazanabilmek için çekilen 6 sayı içerisinden en az 2, 3, 4, 5 veya 6 numaranın doğru tahmin edilmesi gerekir. Bilinen sayı kombinasyonu arttıkça, kazanılan ödülün miktarı da doğru orantılı olarak yükselir.

Süper Loto sonuçları sorgulama!💥 9 Haziran 2026 MPİ Online Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar!
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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