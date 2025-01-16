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SÜPER LOTO SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! MPİ ile 16 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
17:08
SÜPER LOTO SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! MPİ ile 16 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar belli oldu mu?
16 Ocak 2025 Perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişi sonuçları, şans oyunu meraklıları tarafından heyecanla bekleniyor. Haftanın dördüncü gününde yapılacak çekilişle büyük ikramiyenin sahibini belirleyecek ve şanslı numaralar, noter huzurunda ve canlı yayınla açıklanacak. Kazanan numaraların duyurulmasının ardından, milyonlarca kişi sonuçları öğrenmek için araştırmalarına devam ediyor. Peki, Süper Loto sonuçları henüz açıklandı mı? İşte, Milli Piyango İdaresi'nin resmi sonuç sorgulama ekranı…