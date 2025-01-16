SÜPER LOTO SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! MPİ ile 16 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar belli oldu mu?

Süper Loto, her hafta milyonlarca kişiyi heyecanlandıran ve büyük bir ilgiyle takip edilen bir şans oyunu olmaya devam ediyor. 16 Ocak 2025 Perşembe günü gerçekleşecek olan Süper Loto çekilişi, noter huzurunda yapılacak ve MPİ'nin YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek. Peki, 16 Ocak Perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte, kazanan şanslı numaralar ve detaylar haberin devamında...