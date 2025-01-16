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Haberler Yaşam SÜPER LOTO SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! MPİ ile 16 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 17:08 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 17:08

SÜPER LOTO SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! MPİ ile 16 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar belli oldu mu?

16 Ocak 2025 Perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişi sonuçları, şans oyunu meraklıları tarafından heyecanla bekleniyor. Haftanın dördüncü gününde yapılacak çekilişle büyük ikramiyenin sahibini belirleyecek ve şanslı numaralar, noter huzurunda ve canlı yayınla açıklanacak. Kazanan numaraların duyurulmasının ardından, milyonlarca kişi sonuçları öğrenmek için araştırmalarına devam ediyor. Peki, Süper Loto sonuçları henüz açıklandı mı? İşte, Milli Piyango İdaresi'nin resmi sonuç sorgulama ekranı…

SÜPER LOTO SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! MPİ ile 16 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar belli oldu mu?

Süper Loto, her hafta milyonlarca kişiyi heyecanlandıran ve büyük bir ilgiyle takip edilen bir şans oyunu olmaya devam ediyor. 16 Ocak 2025 Perşembe günü gerçekleşecek olan Süper Loto çekilişi, noter huzurunda yapılacak ve MPİ'nin YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek. Peki, 16 Ocak Perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte, kazanan şanslı numaralar ve detaylar haberin devamında...

SÜPER LOTO SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! MPİ ile 16 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar belli oldu mu?

16 OCAK 2025SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
16 Ocak 2025 Perşembe Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! MPİ ile 16 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar belli oldu mu?

16 OCAK SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR
Süper Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer veilecektir.

İşte, günün kazanan, şanslı numaraları;

SÜPER LOTO SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! MPİ ile 16 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar belli oldu mu?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ŞANSLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! MPİ ile 16 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar belli oldu mu?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 15 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

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