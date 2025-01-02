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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Tıkla-sorgula💥 2 Ocak 2025 Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 02.01.2025 21:41 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 21:42

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Tıkla-sorgula💥 2 Ocak 2025 Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası

Süper Loto sonuçları sorgulanıyor. Haftanın üç günü gerçekleşen çekilişte gözler haftanın ikinci çekilişine çevrildi. İlk çekiliş Salı günü gerçekleşmişti. MP youtube hesabından canlı yayınla açıklanan sonuçlar noter huzurunda gerçekleşiyor. Peki, 2 Ocak 2025 Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, sonuç ekranı...

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Tıkla-sorgula💥 2 Ocak 2025 Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası

Süper Loto 2 Ocak 2025 Perşembe sonuçları gündemde. Milli Piyango Online adresinden ilan edilen sonuçlar anlık olarak sabah.com.tr aracılığıyla da sorgulanıyor. Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftada üç kere gerçekleşen şans oyunu çekilişinde gözler sonuçlara çevrildi. İşte, 2 Ocak 2025 MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Tıkla-sorgula💥 2 Ocak 2025 Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası

SÜPER LOTO SONUÇLARI 2 OCAK 2025

Milli Piyango Online, şans oyunları uygulaması ve bayilerden oynanan Süper Loto 2 Ocak 2025 çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 21.30'da gerçekleşen çekiliş ile netlik kazanıyor.

İşte, şanslı numaralar:

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Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Tıkla-sorgula💥 2 Ocak 2025 Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Tıkla-sorgula💥 2 Ocak 2025 Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 15 TL'dir.

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Tıkla-sorgula💥 2 Ocak 2025 Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

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