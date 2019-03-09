Şüpheli paketten bakın ne çıktı

Bomba imha uzmanları tarafından patlatılarak açılan şüpheli paketten çıkanlar şok etti. Paketin içindekiler çevreye saçıldı. Bu sırada kaldırmda bekleyen bir kişi, patlatılarak açılan paketten savrulanları yemeye başladı.