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Şüpheli paketten bakın ne çıktı

Bomba imha uzmanları tarafından patlatılarak açılan şüpheli paketten çıkanlar şok etti. Paketin içindekiler çevreye saçıldı. Bu sırada kaldırmda bekleyen bir kişi, patlatılarak açılan paketten savrulanları yemeye başladı.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 09.03.2019 16:29 Güncelleme Tarihi: 09.03.2019 16:31
Şüpheli paketten bakın ne çıktı
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Şüpheli paketten bakın ne çıktı

'nda bulunan 'na saat 15.00 sıralarında kargo ile bir peket gönderildi.

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Şüpheli paketten bakın ne çıktı

Yetkililer gelen paketten şüphelenerek, dışarıya çıkardı. Durum polise haber verildi.

Şüpheli paketten bakın ne çıktı

İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Özel Harekat Polisleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Şüpheli paketten bakın ne çıktı

Polis, paketin bulunduğu kaldırımı şerit çekerek kapattı.

Şüpheli paketten bakın ne çıktı

Bomba İmha Uzmanı polis yaptığı incelemenin ardından şüpheli pakete fünye yerleştirerek patlattı.

Şüpheli paketten bakın ne çıktı

Paketin içerisinden lokum çıktı.

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