Bomba imha uzmanları tarafından patlatılarak açılan şüpheli paketten çıkanlar şok etti. Paketin içindekiler çevreye saçıldı. Bu sırada kaldırmda bekleyen bir kişi, patlatılarak açılan paketten savrulanları yemeye başladı. Beyoğlu'nda bulunan İngiltere Başkonsolosluğu'na saat 15.00 sıralarında kargo ile bir peket gönderildi. Yetkililer gelen paketten şüphelenerek, dışarıya çıkardı. Durum polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Özel Harekat Polisleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis, paketin bulunduğu kaldırımı şerit çekerek kapattı. Bomba İmha Uzmanı polis yaptığı incelemenin ardından şüpheli pakete fünye yerleştirerek patlattı. Paketin içerisinden lokum çıktı.