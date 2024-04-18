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Suphiye Orancı'nın 35 yıl önceki arkadaşından yeni iddia: Dilara Gülatan'ın babası başka bir ünlü
Giriş Tarihi: 18.04.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
16:16
Suphiye Orancı'nın 35 yıl önceki arkadaşından yeni iddia: Dilara Gülatan'ın babası başka bir ünlü
Yeşilçam'ın usta ismi Metin Akpınar'a açılan babası Türkiye'nin gündemine oturdu. Usta oyuncunun 35 yıl önce aşk yaşadığı Suphiye Orancı'dan Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu adında ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. Duygu Nebioğlu, en son 2010 yılında görüştüğü, adını Sofia olarak değiştiren annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Suphiye Orancı'nın Almanya'da yaşadığı ortaya çıkarken, programda flaş bir gelişme yaşandı. Suphiye Orancı'nın 35 yıl önce arkadaşı olduğunu söyleyen Zeynep isimli izleyici canlı yayına katıldı, Duygu Nebioğlu'nun ablası Dilara Gülatan'ın babasının Uğur Dündar değil başka bir ünlü olduğunu öne sürdü. Zeynep isimli izleyicinin sözleri sonrası Duygu Nebioğlu gözyaşlarına hakim olamadı.