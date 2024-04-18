Suphiye Orancı’nın 35 yıl önceki arkadaşından yeni iddia: Dilara Gülatan’ın babası başka bir ünlü

KAYIP ANNENİN ALMANYA'DAKİ EVİ BULUNDU: KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ

Almanya'da yaşayan ve orada bambaşka bir hayatı olan kadının şimdiki evliliğinden de iki çocuğu olduğu bilinirken Müge Anlı izleyicilerinden biri kadının adresine giderek kapısını çaldı.

Kapıyı açmayan ancak soruları diafondan yanıtlayan Orancı'nın "Kocam evde, bu konu hakkında konuşmak iyi bir fikir değil. Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez" ifadelerini kullandı.