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Haberler Yaşam Suphiye Orancı'nın 35 yıl önceki arkadaşından yeni iddia: Dilara Gülatan'ın babası başka bir ünlü
Giriş Tarihi: 18.04.2024 16:16 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 16:16

Suphiye Orancı'nın 35 yıl önceki arkadaşından yeni iddia: Dilara Gülatan'ın babası başka bir ünlü

Yeşilçam'ın usta ismi Metin Akpınar'a açılan babası Türkiye'nin gündemine oturdu. Usta oyuncunun 35 yıl önce aşk yaşadığı Suphiye Orancı'dan Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu adında ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. Duygu Nebioğlu, en son 2010 yılında görüştüğü, adını Sofia olarak değiştiren annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Suphiye Orancı'nın Almanya'da yaşadığı ortaya çıkarken, programda flaş bir gelişme yaşandı. Suphiye Orancı'nın 35 yıl önce arkadaşı olduğunu söyleyen Zeynep isimli izleyici canlı yayına katıldı, Duygu Nebioğlu'nun ablası Dilara Gülatan'ın babasının Uğur Dündar değil başka bir ünlü olduğunu öne sürdü. Zeynep isimli izleyicinin sözleri sonrası Duygu Nebioğlu gözyaşlarına hakim olamadı.

Suphiye Orancı’nın 35 yıl önceki arkadaşından yeni iddia: Dilara Gülatan’ın babası başka bir ünlü

Usta oyuncu Metin Akpınar'ın 35 yıl önce aşk yaşadığı, adını "Sofia" olarak değiştiren Suphiye Orancı'dan ikiz kızları olduğu ortaya çıktı.

Suphiye Orancı’nın 35 yıl önceki arkadaşından yeni iddia: Dilara Gülatan’ın babası başka bir ünlü

Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, açtığı dava ile usta oyuncunun babası olduğunu kanıtladı. Nebioğlu daha sonra annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

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Suphiye Orancı’nın 35 yıl önceki arkadaşından yeni iddia: Dilara Gülatan’ın babası başka bir ünlü

KAYIP ANNENİN ALMANYA'DAKİ EVİ BULUNDU: KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ

Almanya'da yaşayan ve orada bambaşka bir hayatı olan kadının şimdiki evliliğinden de iki çocuğu olduğu bilinirken Müge Anlı izleyicilerinden biri kadının adresine giderek kapısını çaldı.

Suphiye Orancı’nın 35 yıl önceki arkadaşından yeni iddia: Dilara Gülatan’ın babası başka bir ünlü

KAYIP ANNENİN ALMANYA'DAKİ EVİ BULUNDU: KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ

Almanya'da yaşayan ve orada bambaşka bir hayatı olan kadının şimdiki evliliğinden de iki çocuğu olduğu bilinirken Müge Anlı izleyicilerinden biri kadının adresine giderek kapısını çaldı.

Kapıyı açmayan ancak soruları diafondan yanıtlayan Orancı'nın "Kocam evde, bu konu hakkında konuşmak iyi bir fikir değil. Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez" ifadelerini kullandı.

Suphiye Orancı’nın 35 yıl önceki arkadaşından yeni iddia: Dilara Gülatan’ın babası başka bir ünlü

DUYGU NEBİOĞLU DELİYE DÖNDÜ

Duyduklarına inanmayan Duygu Nebioğlu, çılgına dönerek şunları kaydetti:

"Hangi çocuklarından bahsediyor. İnanamıyorum dediklerine. Siz çok şey çaldınız benden. O aldıklarınızı bana geri verin. Nasıl görüşmek istemiyorsun. Gel bildiklerini anlatsana. Dayılarıma da tepkiliyim, beni annemle görüştürmediler. Ne olacak bu işin sonu? Anne ara. Anne gel."

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