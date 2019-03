Mazlumlara kapılarını ve sofralarını açan Türkiye, can güvenlikleri için yurtlarından çıkmak zorunda kalan mültecilere her alanda destek oluyor. Onların evlerine geri dönebilmeleri için de her türlü imkanı değerlendiriyor. Başta Türkiye'nin sınır güvenliği için yapılan operasyonların ardından oluşturulan güvenli bölgeler, mülteci durumuna düşen Suriye'liler için de umut oldu.