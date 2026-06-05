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Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Haziran Survivor'da eleme adayı heyecanı
Giriş Tarihi: 05.06.2026 21:15
Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 21:17
Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Haziran Survivor'da eleme adayı heyecanı
TV8 ekranlarının yarışması Survivor'da bu akşam 2. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Büyük finale doğru adımların hızlandığı ve bireysel döneme geçişin yapıldığı adada, yarışmacılar sembolü korumak için parkurda adeta canını dişine takıyor. Peki, Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu? Merak edilen tüm detaylar izleyenlerin radarında.