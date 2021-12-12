Survivor 2022 Gönüllüler yarışmacısı Berkan kimdir? Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli?

TV8'de her yıl yayınlanan Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor yarışmacılarını açıkladı. Bu isimlerden bir tanesi de geçtiğimiz yılda da yarışan Berkan oldu. Peki, Berkan Karabulut kimdir? Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli? İşte detaylar;