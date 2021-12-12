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Haberler Yaşam Survivor 2022 Gönüllüler yarışmacısı Berkan kimdir? Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 12.12.2021 13:25 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 13:25

Survivor 2022 Gönüllüler yarışmacısı Berkan kimdir? Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli?

Televizyon ekranlarının uzun soluklu yarışması Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı kadrosunu açıkladı. Survivor All Star gönüllüler kadrosunda bu yıl, Survivor 2020'de yarışan Berkan yer alacak. Yarışmanın hayranları Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor 2022 Berkan Karabulut kimdir? İşte Berkan Karabulut'un hayatı…

Survivor 2022 Gönüllüler yarışmacısı Berkan kimdir? Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli?

TV8'de her yıl yayınlanan Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor yarışmacılarını açıkladı. Bu isimlerden bir tanesi de geçtiğimiz yılda da yarışan Berkan oldu. Peki, Berkan Karabulut kimdir? Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli? İşte detaylar;

Survivor 2022 Gönüllüler yarışmacısı Berkan kimdir? Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2022 yarışmacısı Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.

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Survivor 2022 Gönüllüler yarışmacısı Berkan kimdir? Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli?

7 yaşında futbola başlayan Berkan, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı. 1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. 4 seneyi aşkın süredir Dublex Bahçeli bir stüdyo çalıştırıyor.

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