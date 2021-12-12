Survivor 2022 Gönüllüler yarışmacısı Berkan kimdir? Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli?

Televizyon ekranlarının uzun soluklu yarışması Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı kadrosunu açıkladı. Survivor All Star gönüllüler kadrosunda bu yıl, Survivor 2020'de yarışan Berkan yer alacak. Yarışmanın hayranları Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor 2022 Berkan Karabulut kimdir? İşte Berkan Karabulut'un hayatı…