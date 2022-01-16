Survivor 2022 Hikmet Tuğsuz kimdir? Gönüllüler Hikmet Tuğsuz kaç yaşında, aslen nereli, boyu ve kilosu kaç?

Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti. Şu anda da Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yapıyor