Survivor 2022 Hikmet Tuğsuz kimdir? Gönüllüler Hikmet Tuğsuz kaç yaşında, aslen nereli, boyu ve kilosu kaç?

Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2022 geri sayımı sürerken yarışmacılardan Hikmet Tuğsuz hayatı merak ediliyor. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı kadrosunu açıkladı. Survivor All Star gönülüler kadrosunda bu yıl, şampiyonluk yaşamak isteyen Hikmet Tuğsuz yer alacak. Yarışmanın hayranları Hikmet Tuğsuz kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor 2022 Hikmet Tuğsuz kimdir? İşte Hikmet Tuğsuz hayatı…