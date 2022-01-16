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Haberler Yaşam Survivor 2022 Hikmet Tuğsuz kimdir? Gönüllüler Hikmet Tuğsuz kaç yaşında, aslen nereli, boyu ve kilosu kaç?
Giriş Tarihi: 16.01.2022 17:00 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 17:00

Survivor 2022 Hikmet Tuğsuz kimdir? Gönüllüler Hikmet Tuğsuz kaç yaşında, aslen nereli, boyu ve kilosu kaç?

Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2022 geri sayımı sürerken yarışmacılardan Hikmet Tuğsuz hayatı merak ediliyor. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı kadrosunu açıkladı. Survivor All Star gönülüler kadrosunda bu yıl, şampiyonluk yaşamak isteyen Hikmet Tuğsuz yer alacak. Yarışmanın hayranları Hikmet Tuğsuz kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor 2022 Hikmet Tuğsuz kimdir? İşte Hikmet Tuğsuz hayatı…

Hikmet Tuğsuz kimdir? Survivor 2022 Gönüllüler Hikmet Tuğsuz kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

Survivor 2022 All Star Gönüllüler kadrosunda yer alan Hikmet Tuğsuz hayatı araştırılıyor. TV8'de her yıl yayınlanan Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor 2022 yarışmacılarını açıkladı. Bu seneki şampiyonluk için yarışacak isimlerden biride Hikmet Tuğsuz oldu. Peki, Hikmet Tuğsuz kimdir? Survivor Hikmet yaşında, nereli? İşte detaylar;

Hikmet Tuğsuz kimdir? Survivor 2022 Gönüllüler Hikmet Tuğsuz kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

SURVİVOR HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz 16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi. Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi.

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Hikmet Tuğsuz kimdir? Survivor 2022 Gönüllüler Hikmet Tuğsuz kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti. Şu anda da Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yapıyor

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