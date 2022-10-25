Haberler Yaşam SURVİVOR 2023 BAŞVURU EKRANI: TV8 ile Survivor 2023 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, yeni sezon ne zaman başlıyor?

Giriş Tarihi: 25.10.2022 14:14 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 14:14

SURVİVOR 2023 BAŞVURU EKRANI: TV8 ile Survivor 2023 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, yeni sezon ne zaman başlıyor?

TV8 ekranlarında yayınlanan sssevilen yarışma programı Survivor'ın yeni sezonu için geri sayım resmen başladı. TV8'in resmi Instagram hesabından Survivor yeni sezon başvuru fragmanı yayınlandı. Yayınlanan videoda Acun Ilıcalı, yeni sezona ilişkin önemli açıklamada bulundu. Yeni sezon sloganını ''Survivor Akıl Oyunları'' olarak duyuran Ilıcalı, ada yaşamı ya da performansın yanı sıra pratik zekanın da ön planda olacağı bir sezonun sinyallerini verdi. Peki, Survivor 2023 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, TV8 ile Survivor 2023 başvuru ekranı ve formu…