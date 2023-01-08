Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2023 Survivor kadrosu ve yayın tarihi belli oldu! Fenomenler, ünlüler, gönüllüler yarışmacıları kimler?
Giriş Tarihi: 08.01.2023 14:26 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 14:26

Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2023 Survivor kadrosu ve yayın tarihi belli oldu! Fenomenler, ünlüler, gönüllüler yarışmacıları kimler?

Survivor 2023 sezonu için nefesler tutuldu. Uzun yıllardır TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor, bu yıl yepyeni bir formatla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen Survivor 2023 kadrosu ve yayın tarihi belli oldu. Yarışmada bu yıl ünlüler ve gönüllüler takımlarının yanı sıra fenomenler takımı da yer alacak. Bu noktada izleyiciler, ''Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Survivor 2023 kadrosu nasıl, fenomenler, ünlüler, gönüllüler yarışmacıları kimler?

Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2023 Survivor kadrosu ve yayın tarihi belli oldu! Fenomenler, ünlüler, gönüllüler yarışmacıları kimler?

Survivor 2023 sezonu kadrosu ve yayın tarihi belli oldu. TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor, bu sezon oldukça iddialı geliyor. Bambaşka bir formatla ekranlarda yerini alacak olan yarışmada, bu yıl akıl oyunları ön planda olacak. Geçtiğimiz hafta yayınlanan tanıtım videoları ile Survivor 2023 kadrosunda yarışacak ünlüler, gönüllüler ve fenomenler yarışmacıları tek tek açıklandı. Yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılan ''Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi gün?'' sorusu da yanıt buldu. İşte, Survivor 2023 kadrosu ile ünlüler, fenomenler, gönüllüler yarışmacıları…

Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2023 Survivor kadrosu ve yayın tarihi belli oldu! Fenomenler, ünlüler, gönüllüler yarışmacıları kimler?

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Acun Ilıcalı Twitter adresinden Survivor 2023'ün başlayacağı tarihi duyurdu. Ilıcalı paylaşımında, " Tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim. Survivor Türkiye 15 Ocak'ta TV8'de başlıyor." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2023 Survivor kadrosu ve yayın tarihi belli oldu! Fenomenler, ünlüler, gönüllüler yarışmacıları kimler?

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

Acun Ilıcalı, Survivor'ın yeni sezonunda yarışacak bütün yarışmacıları açıkladı. Takım kadrolarının yeni tanıtım fragmanları yayınlandı.

Böylece sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği yarışmanın ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olmak üzere 3 ayrı takımda yarışacak yarışmacıları belli oldu.

Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2023 Survivor kadrosu ve yayın tarihi belli oldu! Fenomenler, ünlüler, gönüllüler yarışmacıları kimler?

SURVİVOR 2023 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Survivor'un yeni sezon gönüllüler kadrosunda yarışacak isimler şöyle;

Yeni sezonda gönüllüler kadrosunda Gizem Avcı, Osman Can, Aleyna, Asena, Özgür Tunga, Kardelen ve Walison yarışacak.

Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2023 Survivor kadrosu ve yayın tarihi belli oldu! Fenomenler, ünlüler, gönüllüler yarışmacıları kimler?

SURVİVOR 2023 ÜNLÜLER KADROSU

Survivor'un yeni sezon ünlüler kadrosundaki isimler şöyle;

Berdan Mardini, Ümit Erdim, Yusuf Güney, Murat Eken, Seçkin Piriler, Zeynep Alkan, Cansu Tuman.

SON DAKİKA