Haberler Yaşam Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2023 Survivor kadrosu ve yayın tarihi belli oldu! Fenomenler, ünlüler, gönüllüler yarışmacıları kimler?

Giriş Tarihi: 08.01.2023 14:26 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 14:26

Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2023 Survivor kadrosu ve yayın tarihi belli oldu! Fenomenler, ünlüler, gönüllüler yarışmacıları kimler?

Survivor 2023 sezonu için nefesler tutuldu. Uzun yıllardır TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor, bu yıl yepyeni bir formatla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen Survivor 2023 kadrosu ve yayın tarihi belli oldu. Yarışmada bu yıl ünlüler ve gönüllüler takımlarının yanı sıra fenomenler takımı da yer alacak. Bu noktada izleyiciler, ''Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Survivor 2023 kadrosu nasıl, fenomenler, ünlüler, gönüllüler yarışmacıları kimler?