Haberler Yaşam Survivor 2023 yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Ünlüler - Fenomenler - Gönüllüler yarışmacıları ile Survivor 2023 kadrosu!

Giriş Tarihi: 31.12.2022 23:07 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 23:07

Survivor 2023 yayın tarihi ve kadrosu belli oldu. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2023 yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, yeni sezonda yarışacak ünlüler ile fenomenleri açıklamıştı. Bu yıl yepyeni bir formatla izleyici karşısına çıkacak olan yarışmanın yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Tanıtım ile beraber yarışmanın yeni sezon tarihi ve gönüllüler kadrosunda yer alacak isimler netleşti. Akıl oyunlarının ön planda olacağı yarışma bu sezon ünlüler, fenomenler ve gönüllülerin kıyasıya rekabetine sahne olacak. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlayacak, yeni sezon kadrosunda kimler var? İşte, Ünlüler - Fenomenler - Gönüllüler yarışmacıları ile Survivor 2023 kadrosu!