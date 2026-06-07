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Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Haziran Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı potada!
Giriş Tarihi: 07.06.2026 01:09
Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 01:10
Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Haziran Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı potada!
Survivor 2026'da bu akşam nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesi yaşanıyor. Deniz ve Murat Arkın'ın ardından 3. ve 4. eleme adayı isimlerin netleşeceği kritik konsey öncesinde parkurdaki rekabet hat safhada. İzleyiciler ekrana kilitlenirken, Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusu arama motorlarında hızla yükselişe geçti.