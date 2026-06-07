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Haberler Yaşam Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Haziran Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı potada!
Giriş Tarihi: 07.06.2026 01:09 Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 01:10

Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Haziran Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı potada!

Survivor 2026'da bu akşam nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesi yaşanıyor. Deniz ve Murat Arkın'ın ardından 3. ve 4. eleme adayı isimlerin netleşeceği kritik konsey öncesinde parkurdaki rekabet hat safhada. İzleyiciler ekrana kilitlenirken, Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusu arama motorlarında hızla yükselişe geçti.

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Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Haziran Survivor’da 3. ve 4. eleme adayı potada!

TV8 ekranlarının yarışması Survivor 2026, 6 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanan son bölümüyle izleyicileri kıyasıya bir rekabete götürdü. Bireysel dönemin tüm hızıyla sürdüğü adada, yarışmacılar sembolü korumak ve potaya girmekten kurtulmak için tüm güçlerini parkura yansıtıyor. Kritik gecede gözler, performans oyunlarının ardından yapılan ada konseyine çevrildi.

Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Haziran Survivor’da 3. ve 4. eleme adayı potada!

SURVİVOR 3. BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2026'da heyecan dozajı her geçen dakika artarken, yarışmacılar parkurda adeta zamanla ve birbirleriyle yarışıyor. Son bölümde bireysel performansların öne çıkması, adadaki stratejileri de tamamen değiştirdi.

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Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Haziran Survivor’da 3. ve 4. eleme adayı potada!

Sembol mücadelesini Mert Nobre kazandı.

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Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Haziran Survivor’da 3. ve 4. eleme adayı potada!

6 HAZİRAN SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı Nagihan ve Sercan oldu.

İşte, potada eşleşmeler:

Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Haziran Survivor’da 3. ve 4. eleme adayı potada!

NAGİHAN - DENİZ

SERCAN - MURAT

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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