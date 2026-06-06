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Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Haziran Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı potaya giriyor!
Giriş Tarihi: 06.06.2026 21:17
Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 21:19
Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Haziran Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı potaya giriyor!
Survivor 2026'da bu akşam nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesi yaşanıyor. Deniz ve Murat Arkın'ın ardından 3. ve 4. eleme adayı isimlerin netleşeceği kritik konsey öncesinde parkurdaki rekabet hat safhada. İzleyiciler ekrana kilitlenirken, Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusu arama motorlarında hızla yükselişe geçti.