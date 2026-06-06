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Haberler Yaşam Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Haziran Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı potaya giriyor!
Giriş Tarihi: 06.06.2026 21:17 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 21:19

Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Haziran Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı potaya giriyor!

Survivor 2026'da bu akşam nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesi yaşanıyor. Deniz ve Murat Arkın'ın ardından 3. ve 4. eleme adayı isimlerin netleşeceği kritik konsey öncesinde parkurdaki rekabet hat safhada. İzleyiciler ekrana kilitlenirken, Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusu arama motorlarında hızla yükselişe geçti.

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Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Haziran Survivor’da 3. ve 4. eleme adayı potaya giriyor!

TV8 ekranlarının yarışması Survivor 2026, 6 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanan son bölümüyle izleyicileri kıyasıya bir rekabete götürdü. Bireysel dönemin tüm hızıyla sürdüğü adada, yarışmacılar sembolü korumak ve potaya girmekten kurtulmak için tüm güçlerini parkura yansıtıyor. Kritik gecede gözler, performans oyunlarının ardından yapılan ada konseyine çevrildi.

Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Haziran Survivor’da 3. ve 4. eleme adayı potaya giriyor!

SURVİVOR 3. BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2026'da heyecan dozajı her geçen dakika artarken, yarışmacılar parkurda adeta zamanla ve birbirleriyle yarışıyor. Son bölümde bireysel performansların öne çıkması, adadaki stratejileri de tamamen değiştirdi.

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Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Haziran Survivor’da 3. ve 4. eleme adayı potaya giriyor!

Henüz canlı yayında sembol mücadelesi devam ederken kazanan netleşmedi.

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Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Haziran Survivor’da 3. ve 4. eleme adayı potaya giriyor!

6 HAZİRAN SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı henüz netleşmedi. Potada şu anda Murat Arkın ve Deniz var.

Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Haziran Survivor’da 3. ve 4. eleme adayı potaya giriyor!
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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