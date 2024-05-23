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SURVİVOR 3. VE 4. ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! || 23 Mayıs Survivor’da dokunulmazlık oyunu kim kazandı, 3. Ve 4. Eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 23.05.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
23:17
SURVİVOR 3. VE 4. ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! || 23 Mayıs Survivor’da dokunulmazlık oyunu kim kazandı, 3. Ve 4. Eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star 2024'de haftanın eleme adayları belli oluyor. Finale giden yolda düello mücadeleleri zorlu rakiplerle kızışıyor. Son eleme potasında giden isim Nagihan olmuştu. Şimdi ise gözler bu haftanın eleme adaylarına çevrildi. İki ismin belli olduğu eleme potasında 3. Ve 4. Eleme adayları 23 Mayıs dokunulmazlık oyunu sonrasında açıklanıyor. Peki, 23 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyunu kim kazandı, 3. Ve 4. Eleme adayı kim oldu? İşte, eleme adayları!