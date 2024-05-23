SURVİVOR 3. VE 4. ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! || 23 Mayıs Survivor’da dokunulmazlık oyunu kim kazandı, 3. Ve 4. Eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım kıyasıya yarışıyor. Mavi takımdan iki ismin olduğu potada yeni adaylar kim oldu? 3. Eleme adayını konseyde kaybeden takım belirlerken, 4. Eleme adayını ise performans sıralaması belirliyor. Peki, 23 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Survivor 3. Ve 4. eleme adayı kim oldu?