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Haberler Yaşam SURVİVOR 3. VE 4. ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! || 23 Mayıs Survivor’da dokunulmazlık oyunu kim kazandı, 3. Ve 4. Eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 23.05.2024 23:17 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 23:17

SURVİVOR 3. VE 4. ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! || 23 Mayıs Survivor’da dokunulmazlık oyunu kim kazandı, 3. Ve 4. Eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2024'de haftanın eleme adayları belli oluyor. Finale giden yolda düello mücadeleleri zorlu rakiplerle kızışıyor. Son eleme potasında giden isim Nagihan olmuştu. Şimdi ise gözler bu haftanın eleme adaylarına çevrildi. İki ismin belli olduğu eleme potasında 3. Ve 4. Eleme adayları 23 Mayıs dokunulmazlık oyunu sonrasında açıklanıyor. Peki, 23 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyunu kim kazandı, 3. Ve 4. Eleme adayı kim oldu? İşte, eleme adayları!

SURVİVOR 3. VE 4. ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! || 23 Mayıs Survivor’da dokunulmazlık oyunu kim kazandı, 3. Ve 4. Eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım kıyasıya yarışıyor. Mavi takımdan iki ismin olduğu potada yeni adaylar kim oldu? 3. Eleme adayını konseyde kaybeden takım belirlerken, 4. Eleme adayını ise performans sıralaması belirliyor. Peki, 23 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Survivor 3. Ve 4. eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR 3. VE 4. ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! || 23 Mayıs Survivor’da dokunulmazlık oyunu kim kazandı, 3. Ve 4. Eleme adayı kim oldu?

23 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da 23 Mayıs dokunulmazlığı kazanan henüz belli olmadı!

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SURVİVOR 3. VE 4. ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! || 23 Mayıs Survivor’da dokunulmazlık oyunu kim kazandı, 3. Ve 4. Eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI

Survivor All Star 2024'de haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden mavi takım oldu ve düello yarışında konseyde çıkarttıkları isim ÖZGÜR oldu.

SURVİVOR 3. VE 4. ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! || 23 Mayıs Survivor’da dokunulmazlık oyunu kim kazandı, 3. Ve 4. Eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlığı sonrasında yeni eleme adayı mavi takımdan DAMLA oldu.

SURVİVOR 3. VE 4. ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! || 23 Mayıs Survivor’da dokunulmazlık oyunu kim kazandı, 3. Ve 4. Eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR 3. VE 4. ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR!

Survivor All Star'da 23 Mayıs 3. ve 4. eleme adayı konseyde açıklanacak.

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