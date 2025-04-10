SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIK OYUNU | 10 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununda heyecan dorukta. Geride kalan 3 dokunulmazlık oyununu da gönüllüler takımı kazandı. Bu nedenle son dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme potasına giren isim merak ediliyor. Peki, 10 Nisan 2025 Survivor'da dokunulmazlığı kim aldı, potaya kim gitti?