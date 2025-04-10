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Haberler Yaşam SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIK OYUNU | 10 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 20:30 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 20:30

SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIK OYUNU | 10 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da heyecan 4. dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Takımlar zorlu parkurda bir kez daha kazanmak için mücadele edecek. İzleyiciler ise "10 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" ve "Eleme adayı kim oldu?" sorularına yanıt arıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada, kritik dokunulmazlık oyununun sonucu merakla araştırılıyor.

SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIK OYUNU | 10 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununda heyecan dorukta. Geride kalan 3 dokunulmazlık oyununu da gönüllüler takımı kazandı. Bu nedenle son dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme potasına giren isim merak ediliyor. Peki, 10 Nisan 2025 Survivor'da dokunulmazlığı kim aldı, potaya kim gitti?

SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIK OYUNU | 10 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Geçtiğimiz üç dokunulmazlık oyununu gönüller takımı alırken, gözler 4. dokunulmazlık oyununa çevrildi. Ancak 4. dokunulmazlığın sonucu henüz açıklanmadı.

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SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIK OYUNU | 10 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME POTASI

  • ASENA
  • MERYEM
  • YAĞMUR
SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIK OYUNU | 10 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?
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SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIK OYUNU | 10 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?