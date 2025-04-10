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SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIK OYUNU | 10 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
20:30
SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIK OYUNU | 10 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da heyecan 4. dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Takımlar zorlu parkurda bir kez daha kazanmak için mücadele edecek. İzleyiciler ise "10 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" ve "Eleme adayı kim oldu?" sorularına yanıt arıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada, kritik dokunulmazlık oyununun sonucu merakla araştırılıyor.